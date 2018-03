Cosenza | terremoto di magnitudo 3 3 | paura in città | dettagli e reazioni

Blastingnews

: #Terremoto a #Cosenza, scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia - fanpage : #Terremoto a #Cosenza, scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia - allarme24 : RT @MFerraglioni: #Terremoto a #Cosenza paura tra la gente, molti in strada - almanacco13 : Terremoto in mare nel tirreno cosentino, di magnitudo 3.7 -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La terra torna a tremare ed a seminare il panico tra gli abitanti calabresi. Una forte scossa di #è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica intorno alle 18:32 tra le province di #e Catanzaro. Il sisma di3,3 è stato avvertito indistintamente da tutti gli abitanti del capoluogo silano provocando momenti di grande apprensioni. In tanti si sono riversati in strada per il timore delle conseguenze dell’evento sismico VIDEO e, soprattutto, per il timore di nuove scosse. In molti hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per chiedere lumi sull’intensita' dele chiedere consigli sul come comportarsi. Al momento non si registrano danni a persone e cose ma la situazione è costantemente monitorata dagli esperti oltre che dalle istituzioni locali. Nello specifico l’epicentro del sisma è stato localizzato ...