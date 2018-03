Atac | gli autisti come dipendenti di un ente sovietico

Corpa-Atac - 140 licenziati : «Il Campidoglio senza manutentori» : Protestano in Campidoglio i lavoratori della Corpa, l'azienda che forniva l'assistenza tecnica e la manutenzione delle vetture di Atac, licenziati in 140 dal 9 marzo scorso. «Siamo stati ricevuti dai ...

Crac Ferrovie Sud-Est - dirigente Bnl inibito per un anno : è indagato per bancarotta. Nelle carte spuntano gli affari con Atac : Il Tribunale Fallimentare di Bari scioglierà oggi la riserva sull’ammissione di Bnl al voto per il salvataggio di Ferrovie Sud Est, la società di trasporto affossata da un Crac da oltre 230 milioni di euro e per la quale è stata avviata la procedura di concordato preventivo il 16 gennaio 2017. E intanto nell’inchiesta della Procura di Bari finiscono anche i funzionari della banca, che è il principale creditore di Fse nella procedura di ...

Roma : Atac - manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti : Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall’Unione Sindacale di Base.... L'articolo Roma: Atac, manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti proviene da Roma Daily News.

Elezioni 2018 - seggi insediati. Atac - troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In mille danno forfait all’Atac di Roma, in 300 alla Veneziana Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

A Roma meno bus nel giorno del voto : mille dipendenti Atac faranno gli scrutatori : E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico a Roma, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac, 1.000 dipendenti su 11.400, che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni ...

Atac : vendita biglietti gennaio - + 6% rispetto al 2017 : Atac: vendita bilgietti gennaio 2018, +6% rispetto al 2017 Roma – A gennaio 2018 Atac ha superato gli obiettivi di vendita di titoli di viaggio.... L'articolo Atac: vendita biglietti gennaio, + 6% rispetto al 2017 su Roma Daily News.

Roma - collasso Atac : assenteismo e affari sbagliati - così l'azienda è entrata in crisi : È un mix sciagurato di assenteismo record, scioperi in sequenza, investimenti sbagliati e immobili inutilizzati da anni eppure inspiegabilmente mai venduti, che ha portato l'Atac a un centimetro dal ...

Piccolo - Pd - : piano Atac pubblico o in Campidoglio con Carabinieri : Roma A margine dell'Assemblea capitolina ecco quanto ha dichiarato la consigliera comunale del Pd, Ilaria Piccolo: 'Se entro due giorni l'amministrazione M5S non renderà pubblico il piano ...

Atac - Campidoglio dà il via libera a presentazione del piano di concordato. Pd non partecipa al voto : Il piano di concordato per Atac spa, la società romana dei trasporti, è pronto per essere consegnato, entro venerdì, ai giudici del Tribunale fallimentare. Al termine di un vero e proprio tour de force fra approvazione Giunta, recepimento dei pareri tecnici, passaggio in Commissione congiunta Bilancio e Mobilità, Assemblea dei Soci, la delibera mandataria ha ricevuto anche l’ok dell’Assemblea Capitolina, autorizzando l’azienda a procedere con il ...

Atac Roma - tecnici Campidoglio mettono in dubbio tenuta del piano di concordato : rischi per il bilancio del Comune : Seri rischi per la tenuta del bilancio del Comune. Dubbi sulla vendita degli immobili e sull’effettivo aumento della produttività da parte del personale. In sei pagine fitte di osservazioni, il ragioniere e il vice-segretario generale del Campidoglio – ovvero i due organi tecnici apicali – mettono letteralmente in discussione la tenuta del piano di concordato che, entro questa settimana, la società di trasporti Atac Spa dovrà presentare al ...