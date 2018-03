Zlatan Ibrahimovic vola negli Stati Uniti

Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United : firmerà coi Los Angeles Galaxy : Una prima stagione da leone, con tre trofei vinti tra cui una Europa League, 48 partite e 28 gol segnati. E una, quella in corso, segnata dall'infortunio che lo ha tenuto via dai campi dalla fine di ...

Ibrahimovic-United - è finita per davvero : la Mls attende Zlatan : Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si sono detti definitivamente addio nella giornata di oggi. A rendere ufficiale una notizia che circolava nell'aria ormai da tempo è stato lo stesso club ...

Zlatan Ibrahimovic - il significato del nuovo tatuaggio che ricopre tutta la schiena : Lo stesso giocatore svedese nel 2015 si era fatto tatuare 50 nomi di persone vittime della fame, usando questa arte come strumento di sensibilizzazione al problema della fame nel mondo. Insomma, ...

Calcio in tv : Zlatan Ibrahimovic : 'Stavamo lavorando a un film sul Malmoe, la squadra della nostra città, e invece ci accorgemmo ben presto che c'era un soggetto più grande che finiva dentro l'occhio della telecamera. Lo seguimmo, poi ...

«Ibrahimovic-Diventare Leggenda» - su Sky Sport e Sky Cinema il docufilm su Zlatan : «Ibrahimovic-Diventare Leggenda». È questo il titolo del docu-film che racconta la storia della stella del calcio svedese Zlatan Ibrahimovic. Diretto nel 2016 dai fratelli Magnus e Fredrik Gertten, sbarca in prima visione esclusiva martedì 16 gennaio alle 21.00 su Sky Cinema Max HD e in simulcast su Sky Sport 1 HD (anche disponibile su Sky On Demand). Un film documentario che ripercorre la carriera del calciatore del ...