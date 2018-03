Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 | al Team Sky la cronosquadre | Pascal

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tutto secondo pronostico nella seconda semitappa della prima giornata della. Nella ormai consuetain quel di Gatteo, che quest’anno non ha potuto usare il format vario delle passate stagioni (dove le compagini dividevano le proprie unità formando due minisquadre), a trionfare è ilSky. Lo squadrone britannico chiude i 13.3 chilometri in 14’44”, alla velocità media di 54.163 km/h. Da sottolineare la presenza in squadra di due azzurri: Leonardo Basso e Diego Rosa. Alle spalle della Sky troviamo, i polacchi della CCC Sprandi e gli australiani della Mitchelton-SCOTT, abilissimi a perdere solo 10” dai vincitori nonostante fossero solo in 5 uomini. Attaccati anche gli olandesi delLottoNL-Jumbo: resta dunque sulle spalle diEenkhoorn, vincitore a sorpresa della semitappa del mattino, la maglia ...