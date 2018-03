Requiem | un canto di morte per la miglior serie horror della BBC

wired

(Di giovedì 22 marzo 2018) Esiste qualcosa di più fastidiosopaura ed è l’inquietudine costante. Non è facile per unatv mantenere nello spettatore una continua sensazione di ansia e apprensione, eppureci riesce senza alcuna forzatura. Latv, prodotta dalla BBC e disponibile in Italia su Netflix dal 23 marzo, è indubbiamente uno dei titoli più interessanti di questa stagione. Bastano 15 minuti per sconvolgere la vitaprotagonista, Matilda (Lydia Wilson), e per far perdere allo spettatore qualunque certezza. Matilda, detta Tilly, vive a Londra dove sta portando avanti la sua carriera di violoncellista con discreto successo. La ragazza è molto legata alla madre che l’ha sempre sostenuta e con cui ha un bellissimo rapporto. Pochi minuti prima che Tilly salga sul palco per esibirsi, improvvisamente e senza motivo, la madre si suicida davanti ai suoi occhi. Un gesto che Matilda non può ...