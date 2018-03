La modalità più difficile di God of War cambierà i nemici e i loro pattern d' attacco

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Manca davvero poco all'uscita di God of War, l'atteso action sviluppato da SIE Santa Monica Studio in uscita il prossimo 20 aprile in esclusiva per PlayStation 4. In alcune interviste concesse a varie testate e riportate in un post su Resetera, il creative director del gioco Cory Barlog ha potuto parlare delle diversedi difficoltà con le quali potremo intraprendere la storia, ben quattro.Se quelle più semplici si rivelano piuttosto classiche, la"Give Me God of War" sarà la piùe a quanto pare non consisterà nel semplice aumento aritmetico delle statistiche dei, come quelle relative a danni inflitti e salute. Stando alle parole di Barlog, nellacambieranno radicalmente e potranno contare sud'completamente inediti."Abbiamo fatto di tutto per realizzare una sfida davvero genuina, non un cinico incremento di ...