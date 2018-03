Valeria Marini | «Mi mancherà fare l’amore»

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018), 50 anni, è pronta per una nuova «avventura stellare». La racconta in treno da Roma a Milano, dove l’aspetta un aereo che la condurrà in Honduras. A più di 50 giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi – edizione numero 13 – sbarcherà a sorpresa come «inviata speciale». I naufraghi, però, la crederanno concorrente. Lei da veterana del reality (ha già partecipato come concorrente e come guest star nel 2008 e nel 2012) è pronta: «Il ciclonesta arrivando», scherza, «Sono pronta ma come davanti a ogni avventura della vita non sai cosa aspettarti fino in fondo». Paura? «Di tutto e di niente», dice, «Ho voglia di dare il meglio di me. La vita selvaggia è difficile, ma mi piace. Piuttosto sarà difficile inserirsi in un gruppo che ha già vissuto insieme per diverse settimane. Io porterò quell’erotismo e quella sensualità che mancano». E ...