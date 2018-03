: Cucchi, in aula parla compagno di cella - NotizieIN : Cucchi, in aula parla compagno di cella - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Processo Cucchi, Lainà in aula: “Stefano mi raccontò cose agghiaccianti: “lo picchiarono brutalmente, neanche ad Auschwitz… - FarodiRoma : Processo Cucchi, Lainà in aula: “Stefano mi raccontò cose agghiaccianti: “lo picchiarono brutalmente, neanche ad Au… -

"Stefano mi disse che i carabinieri si erano divertiti.Sembrava una zampogna, aveva ematomi su viso e zigomi, perdeva sangue da un orecchio, nonva bene e non riusciva a deglutire". Are è Luigi Lainà, teste nel processo bis in corte d'Assise a Roma sul caso di Stefano, morto in ospedale dopo l'arresto per possesso di droga.Fu proprio Lainà a sollecitare l'intervento medico viste le condizioni del ragazzo. Imputati 5 carabinieri accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale, abuso di autorità, falso e calunnia.(Di martedì 20 marzo 2018)