Bersani | ' PD discuta su errori | noi creiamo forza per un fronte progressista'

Blastingnews

: #DiMartedi #direzionePD #diretta #M5S Per la prima volta dopo le elezioni #Bersani torna a parlare in pubblico e sp… - mauribechini : #DiMartedi #direzionePD #diretta #M5S Per la prima volta dopo le elezioni #Bersani torna a parlare in pubblico e sp… - Vendicsolitario : RT @mauribechini: a #DiMartedi #Bersani parla della Costituente della #sinistra e dei suoi obiettivi #pd #liberieuguali - mauribechini : a #DiMartedi #Bersani parla della Costituente della #sinistra e dei suoi obiettivi #pd #liberieuguali -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nella serata di questo 20 marzo, in occasione della trasmissione DiMartedì su La7, Pierluigiè tornato a parlare in TV per la prima volta dopo le #Elezioni politiche di oltre due settimane fa, alle quali è stato rieletto deputato nonostante il risultato non positivo VIDEO della sua lista Liberi e Uguali. Vediamo quello che ha detto.analizza il risultato delle elezioni politicheha iniziato dicendo: Ci eravamo accorti che le cose non andavano bene gia' almeno tre anni fa, ma accorgersi del problema non significa avere la capacita' di risolverlo: però c'è anche chi il problema non ha saputo vederlo. Questa percezione di 'apparentamento' fra centrosinistra ed establishment ha molti responsabili. Riguardo al fatto che LeU va bene dove il #Pd tiene e viceversa,ha detto: Noi che avevamo visto l'onda siamo stati oltrepassati da essa e ne abbiamo ...