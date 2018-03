La mafia uccide solo d’estate 2 su Rai1 da aprile | programmazione e anticipazioni della

La mafia uccide solo d’estate 2 su Rai1 per chiudere in bellezza una stagione da record : La Mafia Uccide solo d'estate 2 su Rai1 in primavera, così la tv pubblica vuole chiudere in bellezza una stagione da record fatta di grandi ascolti e notevoli successi. I palinsesti ufficiali confermano la messa in onda de La Mafia Uccide solo d’estate 2 su Rai1 e, in particolare, il fatto che la prima puntata della fiction di Pif sarà trasmessa il 23 aprile 2018 al lunedì sera. Anche la seconda stagione sarà composta da 12 episodi e andrà in ...