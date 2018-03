Il primo disco del migrante rapper di Castel di Sangro VIDEO

Brasile - Julio Cesar torna al Flamengo : il primo discorso è da brividi : Julio Cesar non cambia mai. La sua grinta e la sua passionalità, all'età di 38 anni, la fanno ancora da padrone. Il portierone, uno degli eroi del triplete nerazzurro, a gennaio ha fatto ritorno in ...

'No al governo pastrocchio - all'Europa dico una sola cosa'. Salvini - primo discorso da premier : 'Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

«Resto un populista. No a governi di scopo». Il primo discorso di Salvini in 8 frasi : Parla da premier, Matteo Salvini. Giacca blu e camicia bianca, si presenta ai giornalisti per primo, anticipando le uscite di tutti gli altri leader. D’altronde il più atteso è lui. Forte del suo 18%, del sorpasso storico su Forza Italia, e del 37% della coalizione di centrodestra cui appartiene, il leader della Lega ci tiene a spronare gli alleati e rassicurare gli elettori su quello che vuole formare adesso: un governo di centrodestra. ...

Musica - il primo disco in Braille in Italia inciso da due rifugiati. “Non bisogna mai perdere la speranza” : “L’ha fatto Rihanna negli Stati Uniti un anno fa. E allora ci siamo chiesti: perché non provarci anche noi?”. Si chiama Musical Sense ed è il titolo del primo disco in linguaggio Braille in Italia. L’idea viene da uno studio discografico pugliese, la Joe Black Production. I protagonisti, però, sono due ragazzi migranti e rifugiati. Nathaniel ha 27 anni, ha perso la vista quando ne aveva 11, è di religione cristiana e viene dalla Liberia. ...

Max Nek Renga - i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia : ROMA – L’attesa sta per finire! Uscirà venerdì 9 marzo “MAX NEK Renga, il disco” (Warner Music), l’album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiuderà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo, e farà rivivere tutte le emozioni di questo tour che sta conquistando […] L'articolo Max Nek Renga, i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia è su NewsGo.

Radioastronomia - supertelescopio SKA : inaugurato il primo disco : Roma, 6 feb. , askanews, La prima antenna a disco , dish, del progetto del supertelescopio Square Kilometre Array è stata assemblata completamente da China Electronics Technology Group Corporation 54 ,...

Square Kilometre Array - ecco il primo disco : la prima antenna è stata assemblata completamente e inaugurata : La China Electronics Technology Group Corporation 54 (Cetc54) ha di recente completato l’assemblaggio della prima antenna a disco (dish o a parabola) del progetto Square Kilometre Array (Ska), grazie all’importante contributo componentistico da Cina, Germania e Italia. L’antenna da 15 metri di diametro è stata inaugurata oggi a Shijiazhuang (Cina). Attraversando 18 fusi orari, negli ultimi 19 mesi i team hanno svolto un lavoro enorme cercando di ...

Se il M5s arriva primo cerca alleati - o no? Di Maio nega di averlo detto nel discorso alla City : 'Mai prospettato governi di larghe intese': chiude il caso e parla di cattive traduzioni. Quanto al dopo voto, se non ci dovesse essere né maggioranza, né accordo si deve tornare subito alle urne

Camila Cabello ha cantato la canzone scritta per lei da Ed Sheeran - scartata dal suo primo disco solista : Se sei un grande fan di Ed Sheeran e Camila Cabello sicuramente ti ricorderai che, qualche mese fa, la star di “Divide” aveva scritto un canzone per l’ex Fifth Harmony. [arc id=”e344fcb2-ba70-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il brano intitolato “The Boy”, purtroppo, non è stato inserito nelle tracklist di “Camila”, ma nonostante ciò la cantante ha deciso di farcene sentire un pezzettino. Camila, ...

primo discorso di Trump sullo stato dell'Unione : "America forte e orgogliosa" : Ha parlato per 80 minuti. Ha teso un ramo d'ulivo all'opposizione democratica in tema di immigrazione e infrastrutture ma allo stesso tempo ha puntato forte sui temi di sicurezza nazionale che gli hanno permesso di conquistare la Casa Bianca...

Trump - primo discorso su Stato Unione : 03.43 Trump è al Capitol Hill per il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. "Meno di un anno è passato dalla prima volta che sono salito su questo podio, quella sera la nostra amministrazione aveva già mosso i suoi passi" per "rendere l'America di nuovo grande". "Con il taglio delle tasse ci sono già stati benefici per 3mln di lavoratori" E:"Abbiamo creato 2,4 mln di posti di lavoro,la disoccupazione è ai minimi", "quella tra ...

Davos : le reazioni al discorso di Donald Trump - 'metterò sempre l'America la primo posto' : "Quando gli Stati Uniti crescono, così fa il mondo intero", Donald Trump dopo tanta attesa, è interventuo a Davos: Credo negli Stati Uniti. In quanto

Shawn Mendes ha scritto un messaggio dolcissimo a Camila Cabello per il suo primo disco solista : Anche se impegnatissimo alle lavorazioni del suo nuovo album, Shawn Mendes non si dimentica MAI degli amici. via GIPHY Il cantante di “Illuminate” ha voluto far sapere al mondo intero cosa ne pensa di “Camila”, il primo album solista di Camila Cabello, uscito il 12 gennaio. Unbelievably proud of u @Camila_Cabello !!!!!!!! https://t.co/Rl9O93SVLW — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 16 gennaio 2018 “Incredibilmente ...

Camila Cabello ha festeggiato il successo del suo primo disco solista come avresti fatto tu : Il 12 gennaio Camila Cabello ha pubblicato in tutto il mondo il suo primo album solista e, neanche a dirlo, è schizzato ai vertici delle classifiche. Ricevendo anche i complimenti di grandi star della musica. "Camila" ha raggiunto la posizione n°1 di ...