I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ arrivano in Italia

Rivincita Cina : dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 : Le lenti utilizzate nella fotocamera frontale dei nuovi Samsung Galaxy S9 sarebbero realizzate in Cina: cresce la fiducia nei prodotti del paese asiatico, complice l'aumento della qualità degli stessi. L'articolo Rivincita Cina: dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

nuovi smartphone all’orizzonte : si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro - Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? : Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 (2018) e Samsung Galaxy J7 (2018) potrebbero essere in arrivo tra qualche mese: ecco qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei tre presunti smartphone e i punteggi su GeekBench dei due sud-coreani. L'articolo Nuovi smartphone all’orizzonte: si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9/ Emergono nuovi dettagli sul gioiello firmato Samsung : uscita in estate? : Galaxy Note 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

nuovi televisori Samsung 2018 - arriva lo schermo che si mimetizza in salotto : Dopo aver svelato un pezzetto di futuro al CES di Las Vegas con il primo tv modulare al mondo, Samsung torna al presente e lancia la sua nuova gamma di televisori in arrivo nel 2018. Entro l’estate dovrebbero arrivare anche in Italia quattro Nuovi modelli basati sulla tecnologia QLED, la strada, intrapresa da Samsung, come evoluzione del LED, grazie all’introduzione di un filtro a nanocristalli che migliora la resa cromatica, ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge le app dei nuovi Galaxy S9 : link download : Alcune delle applicazioni dei nuovi Galaxy S9 risultano già disponibili per l'installazione sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, oltre che su tutti gli altri dispositivi del brand sudcoreano, a patto di aver ottenuto in precedenza i permessi di root. Se siete intenzionati a tenervi ben stretto l'ex top di gamma 2016 per ancora un bel po' di tempo (cosa che, senza nulla togliere alle guardie successive, sentiamo di condividere in pieno), forse vi ...

Samsung deposita nuovi brevetti per possibili smartphone pieghevoli : Guardiamo insieme alcune delle immagini tratte da brevetti di smartphone registrati da Samsung di recente presso lo United States Patent and Trademark Office L'articolo Samsung deposita nuovi brevetti per possibili smartphone pieghevoli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I nuovi Samsung Galaxy S9 potrebbero deprezzarsi parecchio in breve tempo : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero deprezzarsi in modo consistente nel giro di poco tempo: questo è quanto si deduce dall'infografica rilasciata da un'azienda statunitense specializzata nell'acquisto e nella rivendita di prodotti usati, riferita a smartphone di recente commercializzazione. L'articolo I nuovi Samsung Galaxy S9 potrebbero deprezzarsi parecchio in breve tempo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 : gli smartphone e i tablet aggiornati : L’azienda coreana ha diffuso una serie di Nuovi firmware nelle ultime ore che stanno aggiornando alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy: i dettagli.Nelle ultime ore, e praticamente a fine febbraio 2018, il colosso coreano ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy che vi andiamo ora ad elencare.Samsung Galaxy aggiornati a fine febbraio 2018: i tablet e gli smartphone con Nuovi ...

Come sono i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : sono stati appena presentati a Barcellona e sfideranno ancora gli iPhone di Apple The post Come sono i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ appeared first on Il Post.

Come saranno i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Sono stati appena presentati a Barcellona e sfideranno ancora gli iPhone di Apple The post Come saranno i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ appeared first on Il Post.

MWC 2018 - svelati i nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+ : Che si tratti di guardare un film o di ascoltare in streaming l'ultimo album del proprio artista preferito, i suoni sono chiari, nitidi e di alta qualità. Galaxy S9 e S9+ supportano anche la ...

Spazio anche per Samsung Galaxy X : nuovi rumors sul device flessibile : Chi di dovere non poteva esimersi dall'affrontare il discorso relativo al Samsung Galaxy X, il primo smartphone flessibile del colosso asiatico, che ormai stiamo attendendo da svariati mesi. Il vortice di rumors che ha avvolto nel tempo il dispositivo, tra un brevetto e l'altro, sembra destinato a continuare, sebbene DJ Koh, CEO della divisione mobile del brand asiatico, abbia tenuto a fare alcune precisazioni importanti circa la natura ...