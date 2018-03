C' è Posta per Te | il blackout di Maria de Filippi | sparisce per 10 minuti

“È finita!”. C’è Posta per te - Maria De Filippi in ginocchio. Un’autentica rivoluzione - qualcosa che non si era mai visto nella storia del programma. Un colpo al cuore per la signora del sabato sera : Un giorno nero. Uno di quelli che si ricorda e che, c’è da scommetterlo, anche Maria De Filippi ricorderà a lungo, perché quanto successo ieri ha fatto, a suo modo, storia. Mai infatti era successo che durante la trasmissione si verificassero uno serie di eventi negativi del genere. Cosa è successo? Semplice, la signora della televisione italiana ha realizzato il record di buste chiuse a “C’è posta per Te”: due figli hanno il coraggio di ...

Ballando con le stelle - il “trucchetto” di Milly Carlucci per contrastare lo strapotere di C’è Posta per te : La seconda puntata di Ballando con le stelle si è ritrovata contro una puntata particolarmente battagliera di C’è posta per te, che ha avuto come protagonista di una storia il volto Rai Luciana Littizzetto. Ma Milly Carlucci si è inventata un trucchetto non da poco: ha deciso di “scorporare” la prima parte del programma, quella in contemporanea alla “busta acchiappa-share” di Maria De Filippi, dal resto della trasmissione. Così lo spazio ...

C’è Posta per te / Video - Maria De Filippi lascia lo studio : 8 minuti di silenzio - ecco perché è andata via : C’è posta per te: ecco il Video della storia di Domenica e Pino; Maria De Filippi lascia lo studio per fare ragionare il figlio e vanno in onda 8 minuti di silenzio, ecco cosa è accaduto.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:30:00 GMT)

“Giù le mani da mia figlia!”. C’è Posta per te - dramma della disperazione. Finisce in rissa l’incontro tra Enzo e i genitori. Parole durissime che sollevano la reazione del pubblico. Maria - da una parte - osserva e scuote la testa. Senza speranza : Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una ...

C’è Posta per te : Enzo chiude la busta ai genitori - non perdona la madre malata di tumore! : Drammatico epilogo di una storia familiare a C’è posta per te: Carmela ed Enzo chiudono la busta ai genitori del ragazzo nonostante le scuse avanzate dalla madre alla nuora. Nessun perdono per Tina che oltretutto è malata di tumore. C’è posta per te: Maurizio e Tina chiamano il figlio Enzo e la nuora Carmela per mettere una pietra sul passato L’ennesimo caso strappalacrime ha emozionato e al tempo stesso ...

C'è Posta per Te - Maria de Filippi sparisce per 10 minuti : C'è Posta per Te , il blackout di Maria de Filippi . Dieci minuti di nulla, senza audio e senza immagini in movimento. Solo uno studio vuoto e una porta nera. Poi la trasmissione prende il via con il ...

Analisi Auditel : C'è Posta per te - Ballando con le stelle e Pets vita da animali : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 20% di share con la curva di Ballando con le stelle tutti in pista poco sopra il 15%. Prima serata ...

“Ti odio!”. Distrutta dal dolore - Maria abbandona lo studio. Choc e polemiche a C’è Posta per te - una cosa mai vista nella storia del programma. In rete è bufera. E tutti tifano per lei : Stavolta Maria De Filippi si è dovuta arrendere. Ha lasciato il blocchetto di con la scaletta sul divano ed è uscita dallo studio. Non ha fatto in tempo a nascondere gli occhi lucidi e l’accenno di qualche lacrima pronta a rigarle il viso. Stavolta Maria, non ha retto. Non ce l’ha fatta. E tutti, in studio e a casa, non ha potuto far altro che partecipare al suo dolore. Un dolore frutto della storia di Domenica e Pino, madre e figlio. I ...

Ascolti TV | Sabato 17 marzo 2018. C’è Posta per Te 26.1% - Ballando 19.3% (anteprima 17%) : C'è Posta Per Te: Luciana Littizzetto e Maria De Filippi Su Rai1 la seconda puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.082.000 spettatori pari al 17% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.645.000 spettatori pari al 19.3%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.267.000 spettatori pari ...

C'È Posta per TE/ I momenti top : Paolo e la "fuga" di Maria De Filippi e Littizzetto show (nona puntata) : Ripercorriamo quanto accaduto nella nona puntata di C'è POSTA Per te: le storie più belle, i momenti top e flop della serata. Il tentativo inedito di Maria De Filippi con Pino. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:57:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è Posta per te | Dati Auditel 17 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di questo sabato sera? I partecipanti di ‘Ballando con le stelle’ avranno incantato la più grossa fetta di telespettatori o a farlo sarà stata la Maria De Filippi nazionale con il suo ormai storico ‘C’è posta per te’? C’è solo un modo per scoprirlo, con tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 17 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Buon ...

A 'C'è Posta per Te' record di buste chiuse. E la De Filippi sparisce per dieci minuti : Maria De Filippi fa la storia della televisione con 10 minuti di nulla: niente audio, niente immagini in movimento. Con uno studio vuoto e una porta nera ha creato una suspense degna di Hitchcock. E ...

C'è Posta per Te : Onestini - Tonon e Littizzetto! Ecco cosa succederà Video : Oggi, sabato 17 marzo 2018, sempre su canale 5 andra' in onda una nuova attesissima puntata di #C'è Posta per te condotta come sempre dalla straordinaria regina delle reti Mediaset, Maria De Filippi. La bionda conduttrice ha scelto di tornare a far divertire il pubblico come successo ultimamente con la coppia comPosta da Greggio e Iachetti e chi non chiamare se non la frizzante #Luciana Littizzetto? La donna sara' in studio insieme ad altri ...

C'è Posta per te - porta nera e silenzio record : i dettagli sull'accaduto Video : Una sola busta aperta e tante situazioni singolari nel corso della puntata di C’è Posta per te [Video] del 17 marzo. L’unica eccezione della serata è stato l’abbraccio tra un figlio abbandonato dal padre in tenera eta'. La busta si è aperta dopo un serrato confronto con Paolo, ventiduenne residente in Svizzera, che aveva scritto alla trasmissione per incontrare papa' Ferdinando. Nel corso del confronto le posizione si sono quasi con il giovane ...