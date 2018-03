Samsung Galaxy S8 Bluetooth Non si collega in auto

Samsung Galaxy S9 come spostare le icone delle app : spostare da una schermata all'altra del telefono Android Galaxy S9 le icone delle applicazioni. come mettere in ordine le icone delle App dopo averle scaricate dal Google Play Store.

Almeno due precisazioni sulla batteria Samsung Galaxy S7 e con aggiornamento XXU2DRB6 : Uno degli smartphone più chiacchierati della settimana che volge al termine è stato senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che il produttore ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di febbraio anche per i modelli no brand che sono in commercio in Italia. A conti fatti la versione più diffusa nel nostro Paese. A differenza delle altre patch, quella etichettata come XXU2DRB6 ha portato con sé qualche novità ...

Già collassato il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come risparmiare fino a 180 euro : Chi è alla ricerca del prezzo più basso per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus nel suo primo weekend di vendita in Italia oggi 17 marzo potrebbe restare più che stupito dalla possibilità di portare a termine già grandi affari. Un grosso risparmio è già garantito e ci riferiamo naturalmente agli store online che sono scesi in campo con promozioni davvero rilevanti. Al contrario, nei negozi fisici delle grandi catene di elettronica nostrane come ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X/ Disponibili entrambi in Italia : quale scegliere? : Samsung Galaxy S9 vs iPhone X, Disponibili entrambi in Italia: quale scegliere? I due top di gamma sono entrambi acquistabili nel nostro paese, difficile puntare su uno dei due(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:21:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble, Samsung Galaxy S9 è già in grado di utilizzare correttamente la versione AOSP di Android 8.0 Oreo, senza particolari problemi, aprendo nuove frontiere al modding. L'articolo Samsung Galaxy S9 può utilizzare la versione AOSP di Oreo grazie a Project Treble proviene da TuttoAndroid.

Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9 : non è ancora sbocciato l’amore con Samsung : Google ha mostrato di avere a cuore la questione degli aggiornamenti ideando una procedura che rimpiazza i file del l'OS con i nuovi mentre il telefono è operativo L'articolo Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9: non è ancora sbocciato l’amore con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 misura la pressione sanguigna : ecco l’App in APK da installare : Scarica l’app di monitoraggio della pressione sanguigna da poter utilizzare con il vostro Galaxy S9 o S9+: ecco il link del software in formato APK.Sono ormai molti gli smartphone top di gamma che possiedono un sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca, ma i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ hanno un altra interessante caratteristica: sono capaci di misurare la pressione sanguigna.Samsung Galaxy S9 e S9+ misurano la pressione ...

Samsung Galaxy Note 8 Oreo In Arrivo Dalla Francia : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere l’aggiornamento firmware ad Andorid 8.0 Oreo anche in Europa. Si parte Dalla Francia, presto in Italia? Galaxy Note 8 si aggiorna ad Oreo, per ora solo in Francia, presto in Italia? Samsung Galaxy Note 8 Oreo Grandi novità per gli utenti in possesso dello smartphone Samsung Galaxy Note 8. Finalmente […]

Samsung Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus : quale comprare? : Il lancio del nuovo Samsung Galaxy S9 (qui la nostra recensione a colpi di emoji) ha messo in chiaro una cosa: il modello Plus non è più una semplice versione extralarge del top di gamma, ma deve ricoprire un ruolo preciso nell’offerta dell’azienda coreana. Si trasforma nell’opzione intermedia per chi cerca qualcosa in più da un modello di fascia alta, ma non ha voglia di spendere cifre a tre zeri per arrivare al Galaxy Note 8. ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte TIM - Wind - Vodafone e Tre : Debuttano sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda coreana destinati …

Samsung Galaxy S9 : al via le vendite a partire da oggi - ecco le migliori offerte : Ancor prima della sua presentazione ufficiale, avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 25 febbraio, è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il nuovo gioiello fimato Samsung. Nonostante il design sia pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy S8, il punto focale dell'attenzione dei progettisti è stato il cercare di migliorare l'esperienza d'uso dell'utente. Questo non ha fatto altro che incuriosire e aumentare le ...

Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 : Entro la fine dell'anno Samsung lancerà il Samsung Galaxy Note 9 e il produttore coreano di recente ha registrato in Colombia il nome di questo smartphone L'articolo Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

My BP Lab per Samsung Galaxy S9/S9 Plus può misurare la pressione del sangue : My BP Lab è ora disponibile per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e permette di misurare la pressione del sangue attraverso un programma di tre settimane. Sviluppata in collaborazione con l'Università della California, San Francisco, risulta solamente in lingua inglese. L'articolo My BP Lab per Samsung Galaxy S9/S9 Plus può misurare la pressione del sangue proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - Wind e Tre : ecco come avere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus : Scopriamo insieme come acquistare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus presso Vodafone Wind e Tre, con promozioni davvero interessanti, rate mensili e tanto traffico Internet. L'articolo Vodafone, Wind e Tre: ecco come avere Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.