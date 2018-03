Gli eventi del weekend a Napoli | cosa fare in città dal 16 al 18 marzo

Irlanda in festa - fiere - manifestazioni - teatri e concerti : Gli eventi del weekend a Padova : ... si svolge domenica 18 marzo dalle 9.30 alle 19 per le vie di Arquà Petrarca , dove saranno presenti un mercatino dei prodotti tipici a base di mandorle e iniziative vare con spettacoli e incontri, ...

Cosa vedere alla Milano Digital Week : il programma e Gli eventi più attesi : Sta per iniziare la prima edizione della Milano Digital Week, quattro giorni con più di 400 appuntamenti in tutta la città dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il Digitale. Dal 15 al 18 marzo, tante realtà milanesi si racconteranno, aprendo le porte e mostrando il proprio know how agli addetti ai lavori ma anche a cittadini e a studenti. Sarà un’occasione per comprendere un mondo frammentato ma connesso ...

PAOK Salonicco - il presidente Savvidis chiede scusa : 'Reazione emotiva causata daGli eventi' : Così il presidente è sceso in campo con una pistola nella fondina, come si vede nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. Il presidente del PAOK avrebbe poi rivolto frasi minacciose e molto ...

PureSports Kodi - Guarda gratis i miGliori eventi di Calcio - NBA - NHL - NFL - F1 - WWE Su Kodi - Puresport - : ... un fantastico add-on per il nostro amato Kodi che consente di vedere in diretta live streaming i migliori eventi di Calcio, NBA, NHL, NFL, F1, WWE e tanto altro ancora Puresport al suo interno ha un'...

iPAB care : fino al 22 marzo una serie di eventi dedicati aGli ospiti delle residenze Ipab - ma non solo : Un'occasione per la cittadinanza per conoscere una parte delle attività che si realizzano abitualmente nelle strutture Ipab, che non si limitano all'assistenza ma prevedono spettacoli, mostre ...

CampidoGlio - Roma al Mitt di Mosca per presentare eventi 2018 : Roma, 12 mar. , askanews, Le grandi mostre, gli eventi sportivi internazionali a iniziare dalla Formula E, l'opera lirica, le nuove e prestigiose strutture alberghiere capitoline, lo shopping di lusso.

Sport Invernali - tutti Gli eventi della settimana 12-18 marzo : programma - orari e tv : La stagione degli Sport Invernali sta volgendo al termine. La settimana del 12-18 marzo sarà la penultima di gare tra neve e ghiaccio. Riflettori puntati sulle Finali dello sci alpino (ad Are), dello sci di fondo (a Falun) e dello snowboard (a Winterberg e Veysonnaz). Salto con gli sci, combinata nordica, biathlon proseguono la propria avventura tra Norvegia e Svezia. Lo sci freestyle andrà in scena all’Ape di Siusi. Spazio anche ai ...

Egizio - Uffizi e altri : ok Gli eventi ma che non valgano più del museo stesso : Della appena trascorsa, combattuta con ogni mezzo, campagna elettorale non è certo sfuggita ai più la recente, e non ancora del tutto sopita, polemica sul museo Egizio di Torino, che ripropone il tema della gestione dei beni culturali in generale e dei musei in particolare. Dopo l’uscita di scena dei direttori storici è avanzata una nuova era di rampanti manager, ovviamente ansiosi di dimostrare i risultati di un cambiamento epocale: da luoghi ...

Milano. Fine settimana con Palazzina Liberty in musica : Gli eventi : A Milano la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame ospita un Fine settimana in musica. In “Omaggio a Ennio Morricone”,

Santarcangelo : "Votes for Women!" - Gli eventi del fine settimana : ... 8 marzo, , come nelle scorse edizioni il cartellone di "Votes for women!" dà spazio a donne attivamente impegnate nell'arte, nella scienza e più in generale nella società, con un programma di eventi ...

VENARIA REALE 'Marzo è rosa. Marzo è donna' è iniziato con Gli eventi per l'8 marzo - FOTO E VIDEO - : Essere donna " conclude è ancora, purtroppo, un valore da difendere, come spesso ci ricorda la cronaca nera. Inoltre, implica una varietà di mansioni a valenza sociale che spesso non sono tenute in ...

8 marzo - manifestazioni ed eventi da Milano a Roma. Mattarella : “Pari opportunità contro le disuguaGlianze” : Tanti cortei nelle città italiane, da Milano a Napoli, per manifestare contro il divario salariale e per la parità di genere e i diritti. E in occasione della giornata internazionale della donna Sergio Mattarella insiste: “Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell’odio e del risentimento“. Per il il presidente della Repubblica molestie e violenze contro le donne sono inaccettabili e ...

Gli incontri di Gravity : tanti eventi hanno caratterizzato l’esposizione : L’ottimo risultato della mostra Gravity, frutto della collaborazione tra il MAXXI, l’ASI e INFN, si deve anche ai molti eventi che hanno caratterizzato l’esposizione. L’8 marzo lo splendido edificio realizzato dall’architetto Zaha Hadid ospita il Project Scientist Group della missione Cassini, oltre cento ricercatori provenienti da tutto il mondo, o quasi, che hanno lavorato in questi venti anni ad una delle ...

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e tutti Gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...