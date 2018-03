Video Gol Juventus-Atalanta 2-0 | Highlights e Tabellino Serie A 14-03-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Risultato Finale2-0: Cronaca eGol Higuain, Matuidi, Recupero 26^ GiornataA 14 Marzo. In un mercoledì di metà marzo la Juve piazza il possibile colpo-Scudetto: dopo aver raggiunto la quarta finale di Coppa Italia consecutiva e i quarti di finale di Champions League, i bianconeri rinforzano il loro primato in campionato e allunga a +4 sul Napoli di Sarri in classifica. I numeri della Vecchia Signora in questosono pazzeschi. Quest’anno i bianconeri sono a punteggio pieno inA: solo vittorie, nove, 19 gol segnati e zero subiti. E’ questo il dato che impressiona perché la Juve rasenta la perfezione, probabilmente non nel gioco ma nella praticità, nel fare sempre la cosa giusta al momento giusto. Anche quando sembra in difficoltà, anche quando i numerosi impegni e qualche infortunio sembravano poter mettere in difficoltà ...