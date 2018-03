Usa | la candidata governatrice allatta nel suo video elettorale

Elezioni - la candidata di Forza Italia all’estero telefona agli expat in Usa. Polemica sui social : “Ma chi le ha dato il mio numero?” : Stati Uniti, 9 febbraio, squilla il telefono. La chiamata arriva dal numero 1-800-790-4974. Rispondi e parte un messaggio automatico di 48 secondi, lo stesso che ci si ritrova in segreteria nel caso di chiamata persa. “Mi senti? Sono Francesca Alderisi, anche se probabilmente mi conoscerai come Francesca, avendomi vista per tanti anni in televisione in Sportello Italia e Cara Francesca, due programmi che hanno raccontato le vostre ...

Figlia candidata Il segretario regionale dell'Udc Vincenzo Tortorici accUsato di nepotismo : Stomacato dalla politica Maggio ha usato parole pesantissime nei confronti del segretario del partito. E ha promesso che d'ora in poi si impegnerà allo sviluppo di un nuovo progetto a Cassina de' ...

Matilde SiracUsano - candidata di Berlusconi : "Miss Italia? Ero rappresentante estetica della Sicilia" : Matilde Siracusano, 33 anni, laureata in Scienze politiche ed ex Miss Italia mancata è la nuova candidata di Forza Italia. "Da 7 anni lavoro sodo alla Camera. Se vinco mi batterò per le forse dell'ordine, è un desiderio che coltivo dai tempi dell'Università" dice la Siracusano intervistata da Il Tempo.Ha militato nelle file di Forza Italia per realizzare il suo proposito, quello di essere candidata nella sua terra, la ...