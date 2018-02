U&D | è Tina Cipollari la nuova tronista

Tina Cipollari tronista a U&D : cosa accadrà ai suoi corteggiatori : FUNWEEK - Tina Cipollari dopo la separazione dal marito diventa tronista di Uomini e Donne: ecco cosa accadrà ai corteggiatori che vogliono provare a farla innamorare di nuovo 'IL MIO MATRIMONIO E' ...

Gossip U&D : Andrea Melchiorre e Martina Luchena sono innamorati? : Martina Luchena e Andrea Melchiorre insieme dopo U&D: sarà amore? Più di un indizio ci porterebbe a pensare che Andrea Melchiorre e Martina Luchena abbiano cominciato a frequentarsi non più solo in amicizia, ma in maniera più “intima”. I due, ex protagonisti di U&D, programma ideato e condotto da Maria De Filippi hanno cominciato dapprima a partecipare ad eventi e serate insieme, lavorando per la stessa agenzia, per poi ...

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio Video : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con #Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere ...

U&D - il saluto a Valentina Dallari in studio - Mariano commosso : 'le voglio bene' Video : Valentina Dallari torna a far parlare di se all'interno dello studio Mediaset di #Uomini e donne ma, questa volta, le voci chiacchierate sull'ex tronista non la ritraggono in una delle migliori situazioni salutari. Valentina Dallari come gia' moltissimi di voi sapranno è in terapia presso una clinica specializzata per la propria riabilitazione fisica ma soprattutto psichica. L'ex tronista del trono classico [Video]soffre di un'importante ...

Gossip U&D - dopo la separazione da Kikò arriva uno spasimante per Tina : ecco chi Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle notizie di Gossip su Tina Cipollari [Video]. Alcuni giorni fa la popolare opinionista di #Uomini e donne ha rilasciato un'intervista ad un settimanale facendo delle rivelazioni sorprendenti: lei e il marito Chicco Nalli hanno deciso di separarsi consensualmente. La Vamp ha spiegato anche che la loro crisi è durata alcuni mesi e, nonostante i vari tentativi di salvare il loro matrimonio, per ...

U&D - Gemma Galgani senza parole : Tina Cipollari arriva in studio e le 'regala' un gigolò : MILANO - Domani a ' Uomini e donn e' andrà in onda il Trono over con protagonista, fra gli altri, Gemma Galgani . Buon Natale a tutti #TinaCipollari #tronista #uominiedonne #mariadefilippi #mediaset #...

U&D : Gemma e Tina - faccia a faccia rovente - interviene Maria De Filippi Video : 2 Il trono over di #Uomini e donne è ripartito con una nuova puntata della lunga telenovela tra Giorgio Manetti e #Gemma Galgani. Nonostante il cavaliere abbia più volte ribadito di non aver intenzione di riallacciare la relazione con la torinese. Quest’ultima è convinta che il fiorentino provi ancora qualcosa nei suoi confronti ma che non riesca a superare il suo rifiuto ad uscire dal programma insieme. La dama ha riservato una ...