Stabilizzazione precari Asp | lettera aperta di Ragusa

Ragusa - Cisl chiede immediata Stabilizzazione precari Asp : Non serve un tavolo tecnico che farebbe perdere ulteriore tempo ai lavoratori. La Cisl chiede l'immediata indizione del bando per la stabilizzazione

UMBRIA - PRECARI REGIONE : CSA-CISAL PER Stabilizzazione : PERUGIA "Alla firma della pre-intesa per la STABILIZZAZIONE dei PRECARI dell'ente della giunta regionale, che si è tenuta venerdì 9 febbraio, oltre alla triplice, c'era anche il CSA-CISAL, unica ...

Stabilizzazione precari - sindacati diffidato Asp Agrigento : I sindacalisti Ballacchino e Terrana diffidato l'Asp di Agrigento a stabilizzare il personale precario dell'azienda. Offerta sanitaria a rischio

Stabilizzazione precari Asp Ragusa : come inoltrare domanda : Ci sarà tempo fino all'11 febbraio per inoltrare domanda di partecipazione alla ricognizione del personale precario

Regione Lazio : Sanità - Stabilizzazione per altri 200 precari : Roma- Di seguito una nota della ReRegione Lazio. “Nel Bollettino Ufficiale n.9 della Regione Lazio in uscita domani, 30 gennaio 2018, sarà pubblicato il secondo... L'articolo Regione Lazio: Sanità, stabilizzazione per altri 200 precari su Roma Daily News.

Mariani (Pd) : 'Bene Stabilizzazione forestali precari' : 'Con la firma del contratto a tempo indeterminato da parte degli operai forestali precari, si rafforza un presidio indispensabile alla cura dei territori di pregio ambientale e culturale, anche a ...

Ok percorsi Stabilizzazione precari Asl Concorsi con quota di riserva pari al 50% dei posti : L'Aquila - La giunta regionale ha approvato le linee guida, ai sensi della normativa nazionale vigente, per la stabilizzazione del personale precario delle aziende sanitarie locali. I dipendenti interessati sono quelli che hanno maturato l'anzianità di servizio, a tempo determinato, e gli altri requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia (le norme di riferimento sono la legge 125/2013, la 208/2015 e la 205/2017). ...

Comuni - via alla Stabilizzazione dei precari : 20mila coinvolti : MILANO - Con il 2018 si aprono le prospettive di stabilizzazione dei precari storici dei Comuni: 'A partire dal primo gennaio 2018 e per il triennio successivo è possibile procedere alla ...

Comunicato stampa INDIRE - precari da 20 anni chiedono chiarimenti sulla Stabilizzazione : L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più vecchio ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione italiano, con sede a Firenze ed articolato in tre nuclei territoriali (Napoli, Roma e Torino). Nel 1925 a Firenze si apriva, sotto la presidenza di Giovanni Calò, una Mostra didattica nazionale sui prodotti delle scuole nuove, […] L'articolo Comunicato stampa INDIRE, precari da 20 anni ...

Manovra : Cgil Palermo - soddisfatti per Stabilizzazione 800 precari scuola (2) : (AdnKronos) - Per la Cgil e il Nidil Sicilia. l’emendamento "scomparso in Senato, è stato ripristinato nel passaggio alla Camera della legge di stabilità nell’ambito di un maxiemendamento grazie alle pressioni del sindacato e, soprattutto, dopo le manifestazioni del Nidil Cgil nelle piazze di Siracu

Sanità : Smi - subito Stabilizzazione medici precari siciliani : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Il sindacato dei medici italiani lancia un appello al neo assessore regionale alla Salute Ruggero Razza per la stabilizzazione dei camici bianchi siciliani. "Auspichiamo che la Regione Sicilia, reclamando il legittimo ruolo istituzionale nei confronti della stabilizzaz

Manovra : Cgil Palermo - soddisfatti per Stabilizzazione 800 precari scuola : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - "Esprimiamo soddisfazione per un risultato che è stato raggiunto grazie alla mobilitazione che Nidil Cgil, con a fianco la Cgil, ha messo in campo a tutti i livelli, a partire dalle partecipatissime iniziative, anche in maniera unitaria, portate avanti in questi giorni

Insieme per il Lazio : “Stabilizzazione primi 1000 precari fondamentale” : Lazio, Insieme per il Lazio: “Stabilizzazione primi 1000 precari fondamentale per nuovo modello con al centro cittadini”. “La stabilizzazione di oltre 1000 precari della sanità... L'articolo Insieme per il Lazio: “Stabilizzazione primi 1000 precari fondamentale” su Roma Daily News.