Lite in famiglia finisce nel sangue | accoltellata in casa dalla sorella

“Cornuta e felice!”. C’è posta per te - la rissa trash è servita. La storia di Antonella a Francesco divide il pubblico. Nella Lite entra pure la famiglia di lei. Mentre Maria resta di sasso : Da una parte Francesco , dall’altra Anto Nella . Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati alla corte di Maria De Filippi. A scrivere, stavolta, è stato il trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Anto Nella . Il ragazzo ha infatti tradito più volte Anto Nella che, in un atto di estrema fiducia, ha perdonato subito il fidanzato al contrario dei uoi genitori che non hanno fatto ...

Accoltellato 39enne dopo Lite in famiglia - arrestati suocero e cognati : Reggio Calabria - Un uomo di 39 anni, Carmelo Genovese, è stato Accoltellato , dopo una lite in famiglia , a Reggio Calabria. Il fatto e' avvenuto ieri sera nel quartiere Ravagnese. Gli agenti della ...

Lite in famiglia - accoltella e uccide la moglie mentre i bimbi giocano in cortile : Un marito, una moglie e una Lite in cucina, armati di coltello, mentre i bambini giocano in cortile con altri parenti. E il diverbio si trasforma in tragedia. Nunzia Maiorano, 41anni, è morta; il ...