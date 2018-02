Maltempo Molise | lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Campobasso 

Maltempo Molise - neve in arrivo : stop alle attività didattiche all’Unimol : Sospese tutte le attività didattiche lunedì 26 e martedì 27 febbraio all’Università del Molise. Lo rende noto l’ateneo a seguito delle preannunciate avverse condizioni meteo che interesseranno gran parte del Molise dove è prevista neve anche a quote basse e temperature polari. Ulteriori e successivi aggiornamenti – si legge in una nota – saranno resi noti sul sito istituzionale entro le 13 di lunedì 26 ...

Maltempo Molise : interrotti i collegamenti con le isole Tremiti : Ondata di Maltempo lungo la costa molisana. Temperature rigide e pioggia hanno interessato il Basso Molise e le aree interne. Nevischio e nebbia sono stati registrati dalla mattinata a Santacroce di Magliano (Campobasso) precipitazioni, invece, a Termoli e dintorni. interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un ...

Maltempo : allagata l’area industriale di Pettoranello del Molise : La pioggia incessante delle ultime ore ha provocato allagamenti in provincia di Isernia. La situazione piu’ critica nell’area industriale di Pettoranello del Molise dove stanno lavorando i Vigili del fuoco. Allagati seminterrati e cantine. L’ondata di Maltempo ha portato un po’ di neve in alto Molise. L'articolo Maltempo: allagata l’area industriale di Pettoranello del Molise sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise : il fiume Volturno straripa a Venafro : Il fiume Volturno è straripato a Venafro (Isernia) nell’area a ridosso dell’Oasi Le Mortine, a causa delle forti piogge: sul posto i vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo. Nel medesimo territorio comunale si segnalano allagamenti anche in località Santa Cristina e a Pettoranello del Molise (Isernia). A causa di infiltrazioni di acqua piovana ha ceduto il solaio di un garage a Rocchetta a Volturno (Isernia). L'articolo ...

Maltempo Molise : alberi sradicati e frane nell’entroterra : Ondata di Maltempo in Molise: numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia. Le squadre sono state impegnate nella notte e sono ancora a lavoro per allagamenti, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e frane. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca che prevede mare molto mosso e ...

Maltempo Molise : pioggia - vento e brusco abbassamento delle temperature : Forti piogge, crollo termico e forti raffiche di vento oggi in Basso Molise: il vento ha provocato la caduta di calcinacci da un palazzo in via Cannarsa, a Termoli, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diffuso un avviso di burrasca, valido fino alla serata: è previsto mare molto mosso e vento di nord-ovest a forza 7. L'articolo Maltempo Molise: pioggia, vento e brusco abbassamento ...

Maltempo : prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata : Pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri che stabilisce la proroga dello stato di emergenza per ulteriori sei mesi in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a gennaio 2017 in Molise e nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 in Basilicata. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise : neve in tutta la provincia di Isernia : neve in tutta la provincia di Isernia: si segnalano alcuni cm di accumulo in AltoMolise, ed a Capracotta in particolare. Tutte le strade sono percorribili con le dovute cautele, gomme termiche o catene a bordo: lo confermano i vigili del fuoco, che sono impegnati in queste ore in una serie di interventi per i danni provocati ieri dal vento forte che ha sradicato alberi e spezzato rami. L'articolo Maltempo Molise: neve in tutta la provincia di ...

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...

Maltempo : vento forte e pioggia su gran parte del Molise : Fine dicembre caratterizzato da pioggia e vento forte in gran parte del Molise. L’arrivo del Maltempo e’ stato anticipato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta ‘arancione’ in particolare per le zone del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. Per domani 28 dicembre sono previste precipitazioni da isolate a sparse, alternate a locali schiarite, anche a carattere di rovescio. ...

Maltempo Molise : vento forte e pioggia in provincia di Isernia : In provincia di Isernia vento forte e pioggia sono protagonisti dell’ondata di Maltempo in corso in queste ore: numerosi i rinvii di manifestazioni in piazza legate alla tradizioni natalizie. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco soprattutto in Alto Molise per la rimozione di rami dalla sede stradale. L'articolo Maltempo Molise: vento forte e pioggia in provincia di Isernia sembra essere il primo su Meteo Web.