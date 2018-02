Nilox DOC e-bike X3 | dove mi ha portato la fat bike elettrica

gqitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Quando a fine agosto scorso scovai la DOC X3 in bella mostra nello stand aziendale alla vigilia di IFA (la fiera berlinese dedicata alla tecnologia) sono rimasto sorpreso e convinto. La prima sensazione era dovuta alla novità su cui aveva lavorato, che da monopattini elettrici, e-skate e hoverboard si apprestava a debuttare nel mondo delle e-con tre modelli; la convinzione era dovuta invece alla volontà di testare sul campo l’esemplare più grande e attraente. Una fatbuona per affrontare ogni tipo di percorso, urbano e off-road. Le prime tre e-firmate: la DOC X1, (a destra), la DOC X3 (al centro) e la DOC X2 (a sinistra) E così ho fatto, perché ho avuto l’occasione di provare la X3 prima di tutti. Poco meno di un mese in cui l’ho conosciuta e utilizzata su strade e sentieri divertendomi – tratto distintivo ogni volta che ...