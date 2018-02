Ciclismo | Abu Dhabi Tour | terza tappa a Bauhaus | Viviani resta leader

Ciclismo : Abu Dhabi - 2/a tappa a Viviani : Il veronese adesso è il nuovo leader della corsa organizzata ogni anno da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport negli Emirati Arabi Uniti. Domani è in programma la 3/a frazione, da Nation towers a Big ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 : programma - orari e tv. Le date delle cinque tappe : Tanti campioni al via dell’Abu Dhabi Tour , seconda corsa a tappe World Tour dell’anno, che si svolgerà da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio. Il percorso presenterà cinque tappe che si svilupperanno attorno alla capitale degli Emirati Arabi Uniti. Le prime tre frazioni saranno dedicate ai velocisti, poi ci sarà una cronometro individuale di 11 km, mentre la tappa regina sarà quella conclusiva con l’arrivo sulla salita di Jebel Hafeet che ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Le date e gli orari della corsa : A partire da mercoledì 21 febbraio andrà in scena l’Abu Dhabi Tour 2018 , quarta edizione della breve corsa a tappe degli Emirati, terza prova del World Tour 2018 . La corsa , come da tradizione, si concluderà domenica 25 febbraio con l’ultima e decisiva frazione. Andiamo a vedere le cinque tappe nel dettaglio. Le frazioni dovrebbero concludersi nel primo pomeriggio italiano, dato il fuso orari o. Tappa 1: Madinat Zaya – Adnoc ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...