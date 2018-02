Gol Immobile | si sblocca Lazio-Steaua VIDEO

Consigli Fantacalcio Serie A/ 25^ giornata - le nostre dritte : Immobile - non solo Gol ma anche assist : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:46:00 GMT)

Lazio - attacco Immobile : 14 vittorie su 15 quando Ciro va in Gol : Pensieri e parole affollano la testa dei giocatori della Lazio. La mancanza di vittorie, quattro turni tra coppa e campionato, ha portato via con sé anche la tranquillità. Sereno variabile il clima ...

DIRETTA/ Milan Lazio - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Immobile sfiora il Gol! : DIRETTA Milan Lazio, streaming video Rai.tv: si rigioca a tre giorni di distanza dalla sfida di Serie A, è la semifinale di andata in Coppa Italia.

DIRETTA/ Milan Lazio (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Immobile sfiora il Gol! : DIRETTA Milan Lazio, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la semifinale di andata della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della 20ma giornata di Serie A. Poker straordinario di Immobile - Bonucci torna al Gol - Coda ancora decisivo : La ventesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Napoli e Juventus aumentare il gap sulle rivali, grazie allo stop di Inter e Roma. Ne approfitta anche la Lazio, che sale al quarto posto. In questo fine settimana gli italiani sono stati grandi protagonisti, con molte reti decisive, andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori di questa giornata. Ciro Immobile: il protagonista indiscusso delle 20ma giornata. La sua prestazione con ...

Lazio - Immobile : '20' di Gol per volare in Champions League : Ma quanti sono 20 gol alla fine del girone d'andata? Un numero enorme. Ciro Immobile come mai nella sua carriera. Destro, sinistro e colpo di testa. Fa gol in tutti i modi il bomber di Torre ...

Lazio - Immobile da record : è lui il migliore d'Europa. E punta ai 36 Gol di Higuain : Contro la Spal Ciro Immobile ha messo in mostra tutto il suo repertorio: gol di sinistro, gol di destro, gol di testa, e poi - nel secondo tempo - ancora in rete col piede preferito, per un poker con ...

Spal-Lazio 2-5 : Immobile segna 4 Gol : La Lazio approfitta del pareggio dell'Inter e passa sul campo della Spal. Al 'Mazza' va in scena un 5-2 ricchissimo di emozioni, con la copertina che spetta obbligatoriamente a Ciro Immobile, autore ...

Serie A - volano Napoli e Lazio (4 Gol di Immobile) : A Ferrara i biancolesti passano 5-2. Il Napoli soffre un tempo in casa col Verona: poi finisce 2-0. Il Milan vince 1-0 con gol di Bonucci. Impresa Benevento: supera la Samp 3-2 in rimonta

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta Gol live score : show di Immobile al Mazza! : RISULTATI SERIE A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 6 gennaio si giocano per il primo turno nel girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:41:00 GMT)

Inter-Lazio è Icardi contro Immobile : il Gol dipende dal fattore 'I' : Il fattore 'I' scende in campo. Immobile e Icardi, uno contro l'altro nel segno del gol. Entrambi spingono, soffrono, lottano e segnano per vincere. Lazio e Inter è anche, se non soprattutto, Ciro e ...

Inter-Lazio - maestri del Gol contro : Icardi sfida Immobile : sfida ad alta quota nell'ultima giornata del 2017: Ciro Immobile contro Mauro Icardi. Sono loro due i migliori marcatori della Serie A nell'anno solare che sta per concludersi, pronti a battersi per ...

Inter-Lazio è Icardi contro Immobile : il Gol dipende dal fattore 'I' : Il fattore 'I' scende in campo. Immobile e Icardi, uno contro l'altro nel segno del gol. Entrambi spingono, soffrono, lottano e segnano per vincere. Lazio e Inter è anche, se non soprattutto, Ciro e ...

Lazio-Fiorentina - teGola per Inzaghi : Immobile verso il forfait : Lazio-Fiorentina – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, una partita importante per entrambe le squadre che hanno l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Le squadre nelle’ultimo match hanno conquistato un doppio successo contro Crotone e Cagliari ed adesso sono intenzionate a proseguire la striscia positiva. Nel frattempo non arrivano buone notizie per il tecnico Simone ...