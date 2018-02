Champions | Bayern Monaco-Besiktas 5-0

Champions League - Bayern con un piede nei quarti : 5-0 al Besiktas : Per i tedeschi vanno in gol Müller, Lewandowski e Coman, turchi con l'uomo in meno dal 16' del primo tempo

Champions League - tra Chelsea e Barcellona finisce 1-1. Bayern Monaco senze freni : 5-0 : finisce 1-1 a Stamford Bridge la sfida più attesa degli ottavi. I 'blues' di Conte passano in vantaggio con un gol del brasiliano Willian (62'). Pareggia al 75' il 'solito' Messi su assist di Iniesta. I tedeschi travolgono il Besiktas 5-0 con le doppiette di Mueller e Lewandowski e il gol di Conan. Turchi in 10 dal 16' per l'espulsione di Vida. Domani Roma in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk

Champions League - Bayern Monaco-Besiktas 5-0 : Heynckes vede i quarti : MONACO DI BAVIERA , Germania, - Tutto facile per il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . All'Allianz Arena, contro il Besiktas, finisce 5-0, complice anche l'...

Diretta Champions : Chelsea-Barcellona 1-0 - Bayern-Besiktas 3-0 LIVE : Chelsea-Barcellona 1-0 LIVE 62' Willian Tabellino Chelsea , 3-4-3, : Courtois; Azpilicueta, Christensen, Ruediger; Moses, Fabregas, Kanté, Alonso; Pedro, Willian, Hazard. All. Conte Barcellona , 4-4-2,...

Champions : Chelsea-Barça 1-1;Bayern boom : 22.38 Finisce 1-1 a Stamford Bridge la sfida tra il Chelsea di Conte e il Barcellona Barça che prova a fare gioco e 'blues' pericolosi.Nel 1° tempo sfortunato Willian che colpisce due volte il palo. Il brasiliano si prende la rivincita nella ripresa con un rasoterra chirurgico che batte Ter Stegen (62').Al 75' il 'solito' Messi fa 1-1 su assist di Iniesta. Nell'altro match il Bayern Monaco travolge 5-0 il Besiktas.Turchi in 10 dopo 16' per il ...

