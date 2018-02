Uomini e Donne Maria De Filippi parla ed è caos totale | volano parole grosse Chi lascia

Uomini e Donne Puntata di Oggi 21 febbraio 2018 : Tina invita Giorgio a dire la verità sulla loro relazione! : Domenico si rende protagonista di un teatrino trash. Balla la bachata davanti a Tina. Angelo svela un particolare su Anna che fa adirare la bionda opinionista. Uomini e Donne : Domenico balla la bachata davanti a Tina Cipollari! La prima parte di Uomini e Donne over inizia con Tina che è seduta al bordo della sedia intenta a scappare nel caso Domenico voglia inseguirla per lo studio per darle un bacio. Il cavaliere infatti rincorre ...

Trono Classico Uomini e Donne - i fan contro Jack Vanore : ecco perché : Uomini e Donne, i fan del Trono Classico contro Jack Vanore: il motivo Jack Vanore ha fatto infuriare il pubblico di Uomini e Donne. Sembrerebbe proprio che i fan del Trono Classico non abbiano apprezzato le parole del noto opinionista. Nel corso della puntata andata in onda oggi, 20 Febbraio 2018, è successo davvero di […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne, i fan contro Jack Vanore: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Lorenzo bacia Sara ma si dichiara per Nilufar : 'Sei falso' : Colpo di scena a 'Uomini e Donne' . Dopo aver baciato Sara , Lorenzo Riccardi si è dichiarato per Nilufar suscitando le reazioni di entrambe le troniste. LEGGI ANCHE ----> Nilufar si sfoga dopo gli ...

I casting di Uomini e Donne a Milano e a Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? A Milano e a Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO CLASSICO 2 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. TRONO OVER 27 febbraio allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.00 alle 16.00. 1 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), ...

Uomini e Donne news - Nicolò Ferrari piange e conquista tutti : il motivo : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari conquista tutti: le lacrime in studio e la reazione del pubblico Nicolò Ferrari è entrato a far parte del Trono Classico di Uomini e Donne da ormai diverse puntate. Il giovane corteggiatore non sembrava stare molto simpatico al pubblico della trasmissione. In ogni caso, ad oggi le cose sono notevolmente […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari piange e conquista tutti: il motivo proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - cambia tutto per Tina Cipollari ‘tronista’. Solo per lei. Ad annunciare la novità (per la prima volta nella storia del programma) è proprio Maria De Filippi : tutti i dettagli : Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l’ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista (come già aveva fatto in passato). L’annuncio è stato dato direttamente in puntata, con la stessa Tina che ha spiegato ...

Nilufar Addati insultata : lo sfogo e le lacrime a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Nilufar Addati in lacrime per gli insulti sui social Non è la prima volta che un volto di Uomini e Donne viene preso di mira e crocifisso sui social, indipendentemente dal ‘ruolo’ che ricopre nel talk sentimentale condotto da Maria De Filippi. Al termine della puntata di oggi del Trono Classico, Nilufar Addati è scoppiata in lacrime, dando sfogo ai suoi malumori. Colpa degli haters che non perdono occasione di insultare la ...

Uomini e Donne - Paolo e Angela dopo la scelta : no alla convivenza e a Temptation Island : Uomini e Donne: news su Paolo e Angela dopo la scelta al Trono Classico Che fine hanno fatto Paolo e Angela dopo la scelta a Uomini e Donne? Vivono con passione ed entusiasmo il loro amore! L’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno ancora insieme e il loro sentimento sta crescendo giorno dopo giorno. A differenza […] L'articolo Uomini e Donne, Paolo e Angela dopo la scelta: no alla convivenza e a Temptation Island proviene da ...

Uomini e Donne gossip - Mario Serpa critica Lorenzo : caos sul web : Uomini e Donne, Mario Serpa contro Lorenzo Riccardi: delirio tra il pubblico in studio e sul web Non è un segreto che Mario Serpa sia follemente amato da tutto il pubblico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Classico riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto. Il nuovo opinionista della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa critica Lorenzo: caos sul web proviene da gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e Donne si rincontrano: lui tornerà? Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stata mostrata l’esterna di Sara Affi Fella con Lorenzo Riccardi. E in questa circostanza i due si sono dati un romanticissimo bacio, che ha lasciato tutti di stucco, Nilufar Addati compresa. Difatti, come molti sapranno bene, Lorenzo si è dichiarato per quest’ultima nemmeno 10 ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - scontro con l'amico Giordano che sbotta : "Mi sono sentito usato" : Lorenzo Riccardi è pronto a tornare da Sara Affi Fella dopo le effusioni con Nilufar Addati? Nella nuova puntata di Uomini e donne i dubbi delle troniste e le parole del corteggiatore(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:41:00 GMT)

GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - sempre più vicino a Nilufar : è il preferito del pubblico! : GIORDANO MAZZOCCHI è uno dei corteggiatori di Nilufar al trono classico di Uomini e Donne. Il maestro di sci è molto amato dal popolo del web. Sarà lui la scelta della tronista?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Marta lascia lo studio dopo il confronto con Nicolò : ecco cosa è successo : Marta Pasqualato ha avuto un lungo confronto in studio con Nicolò Brigante dopo il caso della presunta relazione con un altro ragazzo della corteggiatrice. Al termine del confronto, la giovane ha ...