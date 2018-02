Philip Morris Int. e Ferrari collaborano per promuovere la visione di un mondo senza fumo : Philip Morris International Inc. , PMI, e la Scuderia Ferrari hanno prolungato la loro collaborazione fino al 2021. Una collaborazione riuscita che dura da oltre 40 anni e che, a partire da oggi, sarà ...

F1 - Philip Morris International e Ferrari insieme fino al 2021 : Losanna, 20 feb. (AdnKronos) – Philip Morris International Inc. (Pmi) e la Scuderia Ferrari hanno prolungato la loro collaborazione fino al 2021. Una collaborazione riuscita che dura da oltre 40 anni e che, a partire da oggi, sarà esclusivamente mirata a portare avanti la causa di un mondo senza fumo, un mondo in cui tutti coloro che altrimenti continuerebbero a fumare passino dalla forma più pericolosa di consumo di nicotina, la ...

Certificazione "Top Employer" a Philip Morris Italia : Roma, , askanews, - Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la Certificazione di "Top Employer", rispettivamente per il nono e il quinto anno consecutivo.

Philip Morris International - i primi riconoscimenti scientifici negli Stati Uniti per i prodotti a tabacco riscaldato : Lo scorso 25 gennaio, a Silver Spring, nel Maryland, il Comitato Scientifico di Consulenza per i prodotti del tabacco - Tobacco Product Scientific Advisory Committee (TPSAC) ha fornito alla Food and Drug Administration (FDA), la sua opinione riguardo alcuni importanti aspetti scientifici legati alla

Philip Morris : importante passo nel processo di revisione di IQOS : Gli esperti di Philip Morris International e Philip Morris USA hanno presentato, lo scorso 25 e 25 gennaio, gli studi scientifici al Comitato Scientifico Consultivo per i Prodotti del Tabacco della ...