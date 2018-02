Catania | che umiliazione

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate e diretta live score : i gabbiani fermano il Catania! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta live score dei match dei gironi A,B e C in campo oggi 18 febbraio per la 26^ giornata. Occhio al Lecce, sempre più lontano!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Catania - esce dal carcere il 'santone' che abusava di ragazze minorenni : esce dal carcere dopo sei mesi di carcere Pietro Capuana, il 'santone' della comunità di Lavinia, ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese. Il tribunale della libertà, presieduto da Sebastiano Mignemi, gli ha ...

Catania - sequestrati costumi e maschere di Carnevale : La Guardia di Finanza ha sequestrato costumi, maschere di Carnevale e altri prodotti illegali e contraffatti in un negozio a Gravina di Catania.

Incidente stradale/ A19 Palermo-Catania - scontro tra due auto : anche un bambino tra i feriti (5 febbraio 2018) : Incidente stradale, Palermo-Catania: tamponamento tra due auto, feriti un conducente ed un bimbo. Sulla Catania-Sicuracusa auto contro mucca. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:58:00 GMT)

Sant'Agata - la regina di Catania che con la sua festa incanta il mondo : La venerazione per la martire è sparsa in tutto il mondo. Agata protegge 44 comuni italiani, dei quali 14 ne portano il nome. È compatrona di Malta con san Paolo, così come della Repubblica di San ...

Catania : anche l'aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata (2) : (AdnKronos) - La giornata con maggiore traffico è proprio quella di oggi, sabato 3 febbraio, che per tradizione vede l’inizio dei festeggiamenti per la Santa patrona con il concerto serale in Piazza Duomo seguito dallo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio: oggi sono attesi circa 9.000 pas

Catania : anche l'aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - In occasione dell’edizione 2018 della festa di Sant’Agata, patrona della città di Catania, è stato realizzato un accordo con il Comitato dei festeggiamenti agatini che prevede la promozione congiunta della manifestazione all’interno del terminal dell’Aeroporto di Catani

Michele Placido e Anna Bonaiuto al Teatro ABC di Catania : Dopo il debutto dello scorso 5 gennaio a Faenza, arriva al Teatro ABC di Catania “Piccoli crimini coniugali”, nel

Catania : Fava - incendio Librino prova che associazionismo dà fastidio : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "L’incendio doloso che ha danneggiato il club house dei Briganti Librino dimostra, ancora una volta, che il costante lavoro dell’associazionismo nelle periferie delle nostre città dà fastidio a chi vuole mantenere i quartieri in un costante stato di abbandono e assogge

Catania : Musumeci - incendio Librino? Sfida che merita risposta ferma istituzioni : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Il vile gesto che ha provocato la distruzione del locale dei Briganti rugby di Librino, a Catania, costituisce una offesa arrecata alla intera comunità catanese. Un atto di arroganza e di Sfida che merita una risposta ferma e pronta da parte di tutte le istituzioni".

Migranti - a Catania nave Diciotti con 86 superstiti. A bordo anche 8 cadaveri : Sono tutte donne le otto persone che non ce l'hanno fatta e che sono stati recuperati dai soccorritori, che hanno proseguito per tutta la notte, senza esito, le ricerche di eventuali dispersi. Intanto sono state avviate le prime indagini sulla tragedia

Catania - il sexy shop accanto alla lapide che ricorda l’omicidio di Pippo Fava : Una grande insegna di un sexy shop accanto alla lapide che ricorda la morte di Giuseppe Fava, il giornalista e scrittore ucciso da Cosa nostra a Catania il 5 gennaio del 1984. Ad accorgersi della novità, alcuni mesi fa, era stata Francesca, nipote di Pippo, figlia di Elena Fava, che ha parlato col titolare del negozio. “È un ragazzo – spiega – e lui non soltanto è stato disponibilissimo ad oscurare l’ingresso del sexy shop, ma ...

Maltempo Sicilia : forti raffiche di vento a Catania - crolla controsoffitto dell’ospedale : forti raffiche di vento spazzano da ore Catania: si è verificato il crollo di parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù. Non si segnalano feriti o danni ulteriori. Centinaia le richieste di soccorso giunte alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco relative al crollo di cartelloni pubblicitari, alberi abbattuti e materiale di vario tipo che ...

Serie C - polemiche arbitrali : “se il Catania deve andare in B ce lo dicano” : “Il bilancio del girone d’andata è positivo, peccato che anche oggi siamo stati penalizzati da episodi quantomeno dubbi, sui primi due gol del Catania. Onore a loro, una squadra fortissima. A Catanzaro avevamo già subito un sopruso, oggi c’era fallo di mano sulla prima rete e fuorigioco sulla seconda. Questo non far altro che affondare le piccole società. Il Catania deve andare in Serie B? Allora ce lo mandino direttamente. Questi errori non li ...