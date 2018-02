Back to the 00s | 6 tendenze che stanno per tornare di moda

'The king is Back'! Erano 4 anni che Shaun White aspettava questo momento : vince 3 ori in 3 Olimpiadi : Thomas ha elogiato il suo ragazzo, e ha spiegato cosa vuol dire prepararsi per le Olimpiadi : "Lui ha caricato sulle spalle il peso di un'intera nazione, se non di tutto il mondo, per arrivare a ...

Ecco i Games with Gold di metà dicembre - Back to the Future tra i giochi gratis : Siamo a metà dicembre e questo significa che i giocatori delle console Microsoft hanno l'ultima occasione per riscattare alcun giochi gratuiti, insomma i Games with Gold di questo mese. Si ha tempo fino ad oggi 15 dicembre per ricevere gratis Tales From The Borderlands su Xbox One e il rhythm game Child of Eden per Xbox 360, compatibile anch'esso per Xbox One. Inoltre il gioco Warhammer: End Times Vermintide rientra tra quelli gratuiti fino a ...