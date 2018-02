Serie C | torna la violenza | guerriglia urbana nei pressi dello stadio Video

Serie C - torna la violenza : guerriglia urbana nei pressi dello stadio : Nella domenica di calcio appena trascorsa, vanno purtroppo registrati due episodi (uno dei quali in Serie C) nei quali si sono verificati scontri tra tifosi e agenti della Polizia. In Serie A scontri prima di Verona-Roma Già in Serie A, prima del fischio di inizio tra l'Hellas Verona e la Roma, ci sono stati attimi di tensioni fuori dallo stadio 'Bentegodi' dove le due tifoSerie sono venute a contatto. L'immediato intervento della polizia ha ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta live score : il Napoli vince e torna primo davanti alla Juve : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e la diretta live score delle partite di domenica nella 23^ giornata. La Juventus travolge il Sassuolo, Milan frenato a Udine, vince la Roma

Serie A - Maran : «Chievo - devi tornare sereno» : Rolando Maran cerca di vedere i lati positivi nonostante il ko: 'E' un momento un po' così - spiega l'allenatore a Sky Sport - Non riusciamo a esprimerci al meglio in fase offensiva. Facciamo fatica ...

Serie A : Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Al Dall'Ara due gol direttamente da calcio d'angolo , autogol di Mirante e Pulgar, , nella ripresa decide tutto Chiesa

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : la Roma torna a vincere - ora Juventus e Milan! Diretta live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite di oggi 4 febbraio 2018 nella 23^ giornata di campionato. La Roma torna a vincere sul campo del Verona

PROBABILI FORMAZIONI / Udinese Milan : tornano i titolari. Diretta tv - orario - novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Udinese Milan: Diretta tv e orario. Le ultime novità sul match della Dacia Arena dove Oddo perde Samir perchè squalificato dal giudice sportivo.

Immaturi-La Serie torna dopo Sanremo : trama quinta puntata : Anticipazioni Immaturi-La serie, quinta puntata: la fiction torna dopo Sanremo Stasera andrà in onda la quarta puntata di Immaturi-La serie, la fiction con Ricky Memphis, Sabrina Impacciatore, Irene Ferri, Daniele Liotti, Ilaria Spada, Luca e Paolo e Nicole Grimaudo che sta riscuotendo un buon successo su Canale5. La quinta puntata di Immaturi-La serie verrà trasmessa venerdì 16 febbraio. Il 9 non andrà in onda per non scontrarsi con la quarta ...

Raiola : "Sì - Balotelli può tornare in Serie A. Donnarumma? Io sono troppo piccolo per parlare a Mirabelli" : Il procuratore: "Il mercato invernale è da abolire. Il FPF della Uefa ha rovinato tutto. Il calcio italiano specchio di un Paese non serio"

World Series of Boxing 2018 – Debuttano gli Italia Thunder! Sfida ai Croatian Knights - Clemente Russo torna sul ring : Venerdì 2 febbraio incomincerà l’avventura degli Italia Thunder nella World Series of Boxing, prestigioso torneo di pugilato dove la nostra “Nazionale” vorrà essere assoluta protagonista. Il debutto è previsto al Mandela Forum di Firenze contro i Croatian Knights, formazione che sembra poter essere alla portata dei Thunder. I ragazzi di Renato Biagio Zurlo, in bianconero, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il ...

Volley - clamoroso scambio Juantorena-Leon? Sfida Civitanova-Perugia! Simona Gioli torna in Serie A a 40 anni. Antonov saluta : Il mercato di Volley sembra essersi letteralmente infiammato. La bomba di giornata è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport che riporta la possibilità di un clamoroso scambio tra Osmany Juantorena e Wilfredo Leon: la Pantera volerebbe allo Zenit Kazan, il più giovane schiacciatore sbarcherebbe a Civitanova. Uno scambio tra ex cubani (Osmany gioca per l’Italia, Leon militerà per la Polonia). Sarebbe davvero clamoroso anche perché Leon ha ...

Torna 'X-Files' : la Serie cult è all'undicesima stagione : Le avventure di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) Tornano da stasera alle 21 in prima visione su Fox (Sky, 112) con 10 episodi. I due protagonisti stanno per Tornare con una nuova ...

Classifica Serie B/ Risultati 23^ giornata : il Frosinone vince in Veneto e torna al comando! : Classifica Serie B, i Risultati della 23^ giornata: il Frosinone vince il posticipo della domenica sul campo del Cittadella e, con Ciano e Daniel Ciofani, si riprende il primo posto

Serie A Benevento - De Zerbi : "Siamo tornati nel tunnel" : "Peccato, ci dispiace davvero - ha dichiarato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Rai Sport - Sul secondo gol abbiamo fatto un errore grossolano e quella disattenzione ci ha tagliato le gambe. ...

Serie A - il Napoli batte il Bologna e torna in testa : Roma, 28 gen. (askanews) Il Napoli batte il Bologna con una doppietta di Mertens e si riprende la testa della classifica dopo i match della ventiduesima giornata. Pesante sconfitta casalinga della ...