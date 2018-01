Volley | l’Italia cambia sponsor! Kinder dà l’addio | arriva il colosso DHL per l’estate

Volley - Gabriele Nelli e Andrea Argenta : l’Italia trova due nuovi opposti? In attesa di Zaytsev - Vettori in crisi : Stiamo entrando nella fase calda della stagione, la SuperLega ha appena passato il giro di boa del girone di ritorno e si lancia verso il decisivo mese di febbraio che definirà la griglia playoff. Proprio in questo momento le squadre devono fare i conti con infortuni, acciacchi e difficoltà varie, inghippi che potrebbe compromettere il lavoro di un anno intero prima della rincorsa verso lo scudetto. Intanto mancano poco più di sette mesi ai ...

Volley - l’Italia scopre il talento di Andrea Argenta : l’opposto debutta e trascina Modena sognando l’azzurro : Andrea Argenta è il nome nuovo uscito nel corso dell’ultimo weekend di SuperLega. Modena sta affrontando i problemi alla spalla di Giulio Sabbi (il rientro non sembra essere imminente) e così coach Rado Stoytchev ha deciso di affidarsi a questo 21enne al primo anno nel massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini, infatti, lo hanno acquistato da Potenza Picena: lo scorso anno era stato il miglior marcatore della Serie A2, ...

Volley - Chicco Blengini : “L’Italia non vuole fare a meno di Zaytsev. Ai Mondiali con grandi potenzialità e obiettivi. Girone equilibrato” : Chicco Blengini conta i giorni che separano l’Italia dai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale vuole fare bene e punta ad arrivare fino in fondo, il CT non si tira indietro come traspare nell’intervista rilasciata a La Stampa. Il nostro CT parla delle sue ambizioni: “Cercare di rendere efficiente ciò che faccio, che non vuole dire sempre vincere ...

Volley - Mondiali 2018 – Il calendario dell’Italia : tutte le partite degli azzurri. Date - programma - orari. Esordio col Giappone : Finalmente è stato svelato il calendario delle partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A e comincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma affrontando il Giappone in un incontro inaugurale che si preannuncia davvero imperdibile e appassionante. I ragazzi di Chicco Blengini si trasferiranno poi a Firenze: ...

Volley - l’Italia si qualifica agli Europei U18 2018! Gli azzurrini stritolano la Finlandia - Stefani e Disabato sugli scudi : L’Italia si è qualificata agli Europei U18 2018 di Volley maschile che si disputeranno ad aprile tra Repubblica Ceca e Slovacchia. Gli azzurrini hanno sconfitto la Finlandia per 3-0 (25-13; 25-14; 25-17) nel match decisivo del torneo di qualificazione che si è giocato a Martina Franca (Taranto). Davanti ai 2000 spettatori di un gremito Pala Papa Giovanni Paolo II, i ragazzi di coach Fanizza si sono imposti con autorevolezza grazie anche a ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U17 2017! Battuta la Polonia - show di Omoruyi e Bolzonetti : L’Italia si è qualificata agli Europei U17 2018 di Volley femminile che si disputeranno ad aprile in Bulgaria. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13; 23-25; 25-14; 25-10) nel decisivo match del torneo di qualificazione che si è disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). Davanti a 1400 spettatori, le ragazze di coach Fanni (Mencarelli è impegnato con Busto Arsizio) hanno sciorinato una grande prestazione di squadra a muro ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il possibile cammino dell’Italia. Torneranno Zaytsev e Juantorena : Sale la febbre per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia si presenterà particolarmente ambiziosa e punta a ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico. Chicco Blengini sta già pensando alla formazione da schierare e quasi certamente potremo contare sui ritorni di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar dovrebbe addirittura tornare opposto mentre la Pantera ...

Volley femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...

Volley - Qualificazione Europei U18 2018 – L’Italia travolge la Svizzera - si decide tutto contro la Finlandia. Stefani sugli scudi : L’Italia prosegue nel migliore dei modi il torneo di Qualificazione agli Europei U18 2018 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Svizzera con un netto 3-0 (25-17; 25-15; 25-19) e ora sono davvero vicini a strappare il pass per la rassegna continentale di categoria: si deciderà tutto nello scontro diretto di domani contro l’abbordabile Finlandia che oggi pomeriggio ha avuto la meglio sulla ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - programma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio, che si è svolto a Firenze a fine novembre, non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...