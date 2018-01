Judo | stagione già terminata per Lucile Duport

: #Judo - Grave infortunio per la campionessa nazionale francese - OA_Sport : #Judo - Grave infortunio per la campionessa nazionale francese -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Campionessa nazionale francese della categoria 48 kg,ha subito un grave infortunio che non le permetterà di combattere quest’anno. La ventisettenne ha infatti riportato la rottura del legamento crociato in occasione di uno stage preparatorio in Giappone, e sarà operata entro la fine del mese. L’atleta di Orléans si era messa in luce lo scorso anno anche con la medaglia di bronzo del Grand Prix di Zagabria. giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per la pagina FacebookLOTTA TAEKWONDO Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: IJF