Mangia sempre sushi: ecco cosa gli trovano nell'intestino - Blasting News

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Quella accaduta ad uomo della California fara' sicuramente riflettere i molti consumatori del #. Tale cibo è diventato negli ultimi anni molto consumato e acclamato. La pietanza pare quasi andar di moda, ma in molti non considerano i rischi che corronondo in maniera troppo esagerata ilo il salmone crudo.è accaduto Un uomo di Fresno si è trovato a fare i conti VIDEO con un vicenda del tutto spiacevole. La faccenda è stata raccontata all'interno di uno show televisivo dal nome 'This Won’t Hurt A Bit'. Il dottor Kenny Bahn ha raccontato che un giorno un uomo si è presentato all'interno dell'ospedale dove lavora, accusando sintomi come diarrea e vomito. Il paziente in questione ha allora chiesto al dottore di rimuovere il parassita che da diversi giorni abitava il suo corpo e che molte volte lui stesso aveva sentito muovere. Il dottore all'interno ...