M5S | Di Maio | Grillo ed i ' panda carnivori'

: RT @ilgiornale: Il M5S non è come Forza Italia nel '94: il Cav è un costruttore, Grillo e Di Maio sonodistruttori. E neppure tanto bravi ht… - AlexSanna8334 : RT @ilgiornale: Il M5S non è come Forza Italia nel '94: il Cav è un costruttore, Grillo e Di Maio sonodistruttori. E neppure tanto bravi ht… - valtaro : #Luigi Di Maio (M5S) su Berlusconi: 'Individua un nemico e comincia a terrorizzare le persone'… - albertom5storo : M5s, Di Maio: "Aboliremo 400 leggi". E lancia un sito ad hoc aperto a tutti SI PUO FARE E VAI,,ALE - albertom5storo : Nel M5S la rivolta degli esclusi: “Epurazioni politiche di Di Maio” CITTADINI COSI NON VA W IL M5S X ONESTA SACROSANTA - claudiovvf : Il M5s vuole andare a comandare col pulmino. Parcheggiato sulla fermata del bus (che non passa) -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) 4 Cominciare una rivoluzione è facile, è il portarla avanti che è molto difficile. Sono parole di Nelson Mandela ed esprimono una sacrosanta verita'. Chi si professa rivoluzionario nella politica italiana odierna è il Movimento 5 Stelle la cui ascesa ha stravolto comunque gli equilibri parlamentari del Belpaese. Per loro sfortuna, legge elettorale alla mano, non possono completare da soli la rivoluzione perché non hanno i numeri per farlo. Tra poco più di un mese gli italiani saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo governo ed il #M5S risultera' con ogni probabilita' il più votato del Paese. Quel traguardo ideale del 40 % di consensi è però pura utopia, lo sa il candidato premier Luigi Dicome del resto lo intuisce perfettamente il leader storico Beppe. I grillini hanno bisogno di alleati per governare, ma sinceramente non vediamo molte ...