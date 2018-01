Isola dei Famosi 2018 Alessia Marcuzzi svela | inciuci tra i concorrenti ripresi di

Francesco Monte e l'incontro con Cecilia e Ignazio : rabbia prima di partire per l'Isola dei Famosi : Incroci casuali e pericolosi a Pitti Uomo, dove Francesco Monte ha presenziato a un evento in cui c'era anche l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez accompagnata da Ignazio Moser. Brutta sorpresa...

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini : Alessia Mancini Alessia Mancini partecipa all’Isola dei Famosi 2018 dopo un lungo periodo orfano di esperienze televisive degne di nota. L’ex velina e spalla di Gerry Scotti a Passaparola è da tempo relegata nell’angolo delle telepromozioni e torna più determinata che mai: “Ho deciso di partecipare perchè era la cosa giusta da fare”, ha dichiarato. “Temo tuttavia il risvolto psicologico provocato dallo ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Da martedì 23 gennaio parte il daytime : tutti gli appuntamenti : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:16:00 GMT)

Alessia Marcuzzi a Verissimo : "C'è un fantasma sull'Isola dei Famosi - i concorrenti sono già ripresi ma non lo sanno" : Alessia Marcuzzi, ospite nel salotto di "Verissimo", si dice carica a due giorni dall'inizio della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi". La conduttrice parla...

Marco Ferri e Paola Di Benedetto/ Primo flirt all'Isola dei Famosi 2018 : doppia conferma a Verissimo! : Marco Ferri e Paola Di Benedetto, è nato il Primo amore all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi e i Giri di valzer di Verissimo confermano!(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Francesco Monte e Bianca Atzei/ Nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba : Francesco Monte e Bianca Atzei, Nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba a poche ore dalla prima puntata del reality show.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Alessia Marcuzzi a Verissimo : 'C'è un fantasma sull'Isola dei Famosi - i concorrenti sono già ripresi ma non lo sanno' : Alessia Marcuzzi , ospite nel salotto di 'Verissimo', si dice carica a due giorni dall'inizio della nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi'. La conduttrice parla del cast, dei possibili amori, delle ...

Isola dei famosi 2018 eliminato lunedì 29 gennaio : i fan di Giulia contro Rosa Perrotta : L'avvenuta inizierà lunedì sera, ma possiamo già ipotizzare chi potrebbe essere tra le prime eliminate dall'Isola dei famosi 2018: Rosa Perrotta rischia grosso, è un dato certo da mettere in conto ancor prima di sapere se riuscirà a integrarsi nel gruppo o se invece verrà nominata alla prima occasione. Un percorso che parte in salita, ma non all'interno del cast, bensì nei confronti del pubblico e indovinate per merito di chi? Tremate tremante, ...

Isola dei Famosi : c’è già il nuovo Raz Degan e la nuova coppia : Isola dei Famosi news cast: Filippo Nardi erede di Raz Degan, Marco Ferri ha puntato una naufraga L’Isola dei Famosi partirà solo lunedì 22 gennaio ma il cast della nuova edizione è già sbarcato in Honduras. E sia durante lo shooting per le foto ufficiali sia all’aeroporto sono già emersi i primi gossip e anticipazioni […] L'articolo Isola dei Famosi: c’è già il nuovo Raz Degan e la nuova coppia proviene da Gossip e Tv.

L’Isola dei famosi al via - Marcuzzi rivela a Verissimo : “Ci sarà la scatola delle probabilità” : Manca davvero poco alla nuova edizione de L’isola dei famosi che andrà in onda lunedì 22 gennaio in prima tv su Canale 5. E nell’attesa aumentano le indiscrezioni intorno ad

Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani - Nadia Rinaldi e Jonathan i migliori? : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:25:00 GMT)

Alessia Marcuzzi / "Spero nella mia buona stella - sono pronta per l'Isola dei Famosi 2018" (Verissimo) : Alessia Marcuzzi da martedì 22 gennaio è alla guida de L’Isola dei Famosi. Nel salotto della Toffanin svelerà news e anticipazioni di questa nuova edizione del reality.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Isola 2018 - Paola Di Benedetto fermata in aeroporto : complotto dei concorrenti? : Piccola, ma grande, disavventura per Paola Di Benedetto all'Isola dei famosi 2018: la Madre Natura di Ciao Darwin sta cominciando col botto questa nuova esperienza, perché mentre in Italia già è esploso un gossip che la vedrebbe protagonista, la bellissima modella è rimasta bloccata in aeroporto! I naufraghi in questi giorni erano in viaggio verso l'Honduras per cominciare la loro avventura, che quest'anno potremo seguire anche in albergo grazie ...

Chi è Rosa Perrotta? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 : Chi è Rosa Perrotta? Ex tronista di Uomini e Donne e oggi concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi la conoscono già, ma per chi invece non dovesse seguire il trono Classico e invece non perde una puntata dei reality show, ci pensiamo noi: in questo speciale troverete tutto ciò che c'è da sapere su Biografia e vita privata di Rosa Perrotta. Età, lavoro, fidanzato e tante altre curiosità sulla ...