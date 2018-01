Paola di Benedetto Isola dei Famosi 2018 | partecipazione a rischio | sarà sostituita?

Isola 2018 - Paola Di Benedetto fermata in aeroporto : complotto dei concorrenti? : Piccola, ma grande, disavventura per Paola Di Benedetto all'Isola dei famosi 2018: la Madre Natura di Ciao Darwin sta cominciando col botto questa nuova esperienza, perché mentre in Italia già è esploso un gossip che la vedrebbe protagonista, la bellissima modella è rimasta bloccata in aeroporto! I naufraghi in questi giorni erano in viaggio verso l'Honduras per cominciare la loro avventura, che quest'anno potremo seguire anche in albergo grazie ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e news : Francesco Monte pazzo di Paola Di Benedetto? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme? Il gossip che spiazza tutti : Ci sarà un flirt all'Isola dei famosi 2018? Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, per esempio... Entrambi naufraghi della nuova edizione del reality show, entrambi risultano single e chissà magari pronti a nuove conoscenze. L'Isola inizierà lunedì prossimo, a meno che non si abbattano temporali sull'arcipelago e non costringano la produzione a rimandare di una settimana, come è già successo negli anni scorsi, ma è già partito il gossip sui ...

Isola flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Pochi giorni è inizia la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2018, ma pare che Francesco Monte abbia già un flirt con una concorrente del reality. A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini. Francesco Monte avrebbe già puntato una bella naufraga Paola Di Benedetto. Chissà cosa succederà sull’Isola.La Di Beneddetto è una modella. Il suo uccesso arriva con la partecipazione a “Ciao Darwin”, dove veste i panni di Madre ...