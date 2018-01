Don Matteo 11/ Anticipazioni 25 Gennaio 2018 e diretta seconda : Anna Olivieri perdona Cecchini : Don Matteo 11, diretta del 18 Gennaio 2018 e Anticipazioni 25 Gennaio, in prima tv assoluta su Rai 1. Il prete di Spoleto accoglie in Canonica Cosimo, mentre Cecchini si finge capitano.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 23:30:00 GMT)

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni terza puntata 25 gennaio 2018 : L'appuntamento con la trama di Don Matteo 11 è per giovedì 25 gennaio 2018: le anticipazioni sulla terza puntata sono già in nostro possesso e state per scoprirle, ma, prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, permetteteci di dire che i nuovi personaggi sono stati introdotti nel modo giusto, almeno dopo aver visto i primi appuntamenti. Avevamo un po' di timore per la sostituzione del capitano e invece anche Anna Olivieri è molto ...

Don Matteo 11 : anticipazioni terza puntata di giovedì 25 gennaio 2018 : Don Matteo 11 - Cristiano Caccamo I protagonisti della linea rosa dell’undicesima stagione di Don Matteo sono Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il nuovo PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico), ma intorno a loro gravitano vari personaggi ed uno su tutti, interessante per diversi aspetti, è Giovanni, fidanzato storico della “capitana” che ad un passo dalle nozze ha scoperto in sé la vocazione, prendendo in considerazione ...

Don Matteo 11 – Seconda puntata del 18 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E dopo l’exploit di ascolti del debutto di giovedì scorso (oltre 7 milioni e 600 mila telespettatori con uno sghare stratosferico del 31,6% ed un pubblico molto giovane), Seconda puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei […] L'articolo Don Matteo 11 – Seconda puntata del 18 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere ...

Don Matteo trama 25 gennaio : il segreto di Seba - Anna riconquista Giovanni? : Tanti nuovi colpi di scena nelle nuove puntate di Don Matteo, la fiction con protagonista Terence Hill arrivata alla sua 11esima edizione. La trama della terza puntata, in onda giovedì 25 gennaio, su Rai Uno rivela che il capitano dei carabinieri sfodererà il suo fascino per riconquistare il suo ex marito, mentre sarà svelato il segreto di Seba. Anticipazioni Don Matteo 3^ puntata: Anna riconquista Giovanni? La trama del primo episodio della ...

Anticipazioni su Don Matteo 11 su Rai1 - terza puntata del 25 gennaio : Cecchini aiuta la “Capitana”? : Prosegue l'appuntamento con le Anticipazioni su Don Matteo 11 su Rai1. La seconda puntata, incentrata su Cecchini, ha lasciato il Maresciallo in un turbine di emozioni tra il dramma riguardante la morte di sua figlia alla rinascita con l'arrivo di Cosimo, piccolo orfano con cui stringerà un forte legame. Nonostante le critiche mosse da diversi utenti in rete sulla nuova sigla adottata dalla serie, gli ascolti record della prima puntata sono ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : una sorpresa per Cecchini : Don Matteo 11: Anticipazioni terza puntata Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. La serie televisiva con Terence Hill e Nino Frassica è giunta ormai all’undicesima stagione, ma continua ad avere ascolti molto alti. Grandi cambiamenti per Don Matteo 11, dal cast alla sigla iniziale. Ed è proprio quest’ultima a far storcere il naso ai fan […] L'articolo Anticipazioni Don Matteo 11: una sorpresa per Cecchini proviene da ...

