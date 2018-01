Bonus mobili ed elettrodomestici 2018 | come funziona e come ottenerlo

Proroga Bonus fiscali non basta per il rilancio dell'immobiliare : Purtroppo oltre all'esagerato carico fiscale si riscontrano tuttora eccessi di burocrazia, deficit di legalità ed abusivismo incontrollato che rallentano tutti settori dell'economia.

Bonus prima casa fruibile anche accorpando gli immobili : L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 154/E ha offerto degli interessanti chiarimenti interpretativi sulla fruibilità delle agevolazioni prima casa. In sintesi, queste sono pienamente fruibili dal contribuente che possieda già degli immobili in uno stesso stabile e abbia intenzione di accorparli. Per poter usufruire delle agevolazioni, però, il risultato della fusione degli immobili deve essere un unico immobile che per caratteristiche ...