Thiago Silva spinge Lucas al Napoli | ' Occasione unica'

Calciomercato Napoli/ News - Thiago Silva : Lucas in azzurro? Ottima opportunità (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il capitano del Paris Saint Germain, Thiago Silva, ha parlato del futuro del compagno di squadra(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:16:00 GMT)

Psg - spogliatoio bollente : Pastore contro Thiago Silva : Messi fuori squadra per il ritardo non autorizzato nel ritorno dall'Argentina per la ripresa degli allenamenti dopo le feste, Cavani e Pastore continuano ad agitare il bollente spogliatoio del Paris ...

Psg - spogliatoio bollente : Pastore-Thiago Silva - lite a distanza : TORINO - Animi bollenti a Parigi : e a scaldare lo spogliatoio del club francese ci pensano i sudamericani. Non potrebbe essere altrimenti - verrebbe da dire - viste le vacanze passate al mare nella ...

PSG - Thiago Silva punta il dito contro Pastore e Cavani : PSG, Thiago Silva punta il dito contro Pastore e Cavani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Thiago Silva- Piccole grane all’interno dello spogliatoio del PSG. Secondo le ultime indiscrezioni, il capitano Thiago Silva avrebbe puntato il dito contro Pastore, affermando che l’argentino avrebbe dichiarato di voler andar via. Indice puntato anche ...

PSG - Thiago Silva contro Cavani e Pastore/ Caos a Parigi : "mettono in difficoltà il gruppo" : Caos al PSG: Thiago Silva si scaglia contro Cavani e Pastore. Il capitano brasiliano rimprovera i due sudamericani, rei di aver ritardato il rientro dalle vacanze(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Thiago Silva mette alla porta Cavani : "Non fa il bene del gruppo" : In realtà, però, l'ex Palermo ha smentito seccamente Thiago Silva attraverso Yahoo Sport: 'Non ho mai parlato con Thiago Silva del mio problema né del mio futuro. Non ho mai messo pressione a nessuno.

Caos Psg - Thiago Silva contro Cavani : 'Mette in difficoltà il gruppo' : TORINO - Cavani e Pastore sono rientrati in ritardo dalle loro vacanze e la cosa non è andata giù al loro capitano Thiago Silva . ' I loro casi ci hanno infastidito perché è un momento cruciale della ...

Pastore allontana l'Inter : 'Mai parlato con Thiago Silva - io vorrei restare al Psg' : Il trequartista del Psg , Javier Pastore , è stato a lungo tempo al centro delle sirene di mercato dei parigini. Interessi di Inter e non solo nei suoi confronti, tra sondaggi e voci. El Flaco, però, ...

Psg - Thiago Silva contro Cavani : "Il ritardo? Ha messo in difficoltà il gruppo" : STIZZA PASTORE - Nel frattempo, Pastore ha replicato in modo stizzito a Silva, tramite Yahoo Sport : 'Non ho mai parlato con Thiago Silva del mio problema né del mio futuro. Non ho mai messo ...

Psg - Thiago Silva contro Cavani e Pastore : 'Così mettono in difficoltà il gruppo' : ROMA - Cavani e Pastore sono rientrati in ritardo dalle loro vacanze e la cosa non è andata giù al loro capitano Thiago Silva . ' I loro casi ci hanno infastidito perché è un momento cruciale della ...

PSG - Thiago Silva conferma : “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra : PSG, Thiago Silva conferma: “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Thiago Silva conferma – Javier Pastore è sempre più lontano dal PSG. Non sono stati casuali infatti i ritardi agli allenamenti del club parigino. L’interesse dell’Inter nei confronti ...

Calciomercato Inter/ News - Thiago Silva : Pastore vuole partire (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Thiago Silva esce allo scoperto, annunciando di fatto l'addio del proprio compagno, Javier Pastore(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Condò : 'Milan - da Pato e Thiago Silva al vero disastro : andavano dai giocatori...' : Paolo Condò , intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del complicato momento del Milan , si è soffermato sui tanti cambiamenti rossoneri in questi ultimi 10 anni: 'Cos'è successo al Milan da 10 anni a questa parte? Berlusconi ha ...

Juve - le fantasie da Coutinho a Thiago Silva : futuro coi giovani - blitz Barella : La politica della Juventus sul mercato è molto chiara, come sempre . E non lascia spazio a interpretazioni o fantasie: gli investimenti sono sui campioni sicuri quando ci sono i margini, su opportunità ...