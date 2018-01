Dakar | Al-Attiyah vince 12 a tappa auto

Rally - Dakar : tappa a Al-Attiyah - Peterhansel recupera 18' a Sainz : TERZO SUCCESSO DI tappa PER Al-Attiyah - La vittoria della 12/a tappa, per la cronaca, è andata al qatariota Nasser Al-Attiyah, al terzo successo parziale in questa edizione. Il pilota della Toyota ...

Dakar : vincono Sunderland e Al-Attiyah : ROMA, 9 GEN - Sam Sunderland ha stabilito un record, aggiudicandosi tra le moto la 2/a vittoria di tappa in 3 giorni. Il britannico della KTM, detentore del titolo, si è aggiudicato la frazione tra ...

Dakar - Tappa 3 - Al-Attiyah e la Toyota tornano a vincere : Nella terza Tappa della Dakar 2018 la Toyota è tornata protagonista. Nasser Al-Attiyah è stato il più veloce nel completare i 296 chilometri di speciale previsti per la Pisco Sun Juan de Marcona. Il pilota, a bordo del suo Hilux, ha così messo una pezza allopaca prestazione di ieri, recuperando terreno nei confronti dei rivali della Peugeot.Riscatto Toyota. Sul percorso di oggi, dalle caratteristiche fuoripista, il principe qatariano ha ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 3a tappa (8 gennaio) : Stephane Peterhansel saldamente in vetta - ma Al-Attiyah si fa sotto in terza posizione - davanti a Loeb : Stephane Peterhansel (Peugeot) mantiene la leadership della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto. Il francese, infatti, limita i danni nella complicata terza tappa che ha portato i protagonisti tra Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, vinta dal qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che, a sua volta, sale in terza posizione con un distacco di 7:43 dalla vetta. Nella piazza d’onore, invece, troviamo il francese Cyril Despres ...

Dakar 2018 - terza tappa auto : uno strepitoso Nasser Al-Attiyah vince su Peterhansel e Sainz - quinto Loeb : Il qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota fa sua la terza tappa della Dakar 2018 tra Pisco e San Juan de Marcona rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal leader della classifica generale, il francese Stephan Peterhansel (Peugeot), che chiude i 504 chilometri totali di oggi a 4:05 dalla vetta. terza posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) a 5:47, mentre il francese Cyril Despres (Peugeot) conclude a 7:43. Quinta posizione ...

Dakar 2018/ Streaming video e diretta tv - Al Attiyah e Sunderland alla vittoria (3^ tappa Pisco-San Juan) : diretta Dakar 2018: info Streaming video e tv, orario, percorso e classifiche della terza tappa che va da Pisco a San Juan de Marcona, oggi 8 gennaio.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Dakar 2018 : Sunderland e Al Attiyah vincono la prima tappa : ROMA - È stato subito spettacolo alla Dakar 2018. La prima tappa della grande corsa ha portato i concorrenti lungo la spettacolare via Panamericana che costeggia l'oceano prima di affrontare i 31 km ...

Dakar 2018 - day 1. Nelle moto primo Sunderland (KTM) - auto ad Al-Attiyah (Toyota) : Apertura di Dakar 2018 con una breve PS da 31 km, che visto il resto non può nemmeno essere definita come un riscaldamento, per concludere il trasferimento che dal palco di Lima ha portato i ...

Classifica Auto Dakar 2018 - prima tappa (6 gennaio) : Nasser Al-Attiyah si avvantaggia sulle Peugeot. In difficoltà Sebastien Loeb : C’è Nasser Al-Attiyah davanti a tutti in Classifica al termine della prima tappa della Dakar 2018. Lo sceicco del Qatar è stato il più veloce con la sua Toyota nel coprire i 31 km di speciale da Lima a Pisco. Al secondo posto si è piazzato il compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, a 25″, davanti al peruviano Nicolas Fuchs (Borgward), a 34″. Già minuti di ritardo importanti per i tre principali favoriti, gli ...