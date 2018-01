Incidente Milano | i morti salgono a tre

Incidente Milano : Tre persone sono morte in un Incidente in una fabbrica di lamine di acciaio a Milano. Due sono decedute dopo il ricovero negli ospedali di Monza e Sacco e la terza al San Raffaele. L'azienda in cui è avvenuto l'Incidente è la Lamina Spa produce lamine in acciaio e titanio a Milano, in via Rho, zona Greco. Intorno alle 16.50 quattro operai sono stati soccorsi dal 118 perché trovati ...

Tre operai sono morti in un Incidente sul lavoro a Milano - in un’azienda che produce acciaio e titanio : Tre operai sono morti a causa di un grave incidente sul lavoro a Milano, in via Rho, all’interno dell’azienda Lamina, che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Altri tre operai sono ora ricoverati al San Raffaele e alla The post Tre operai sono morti in un incidente sul lavoro a Milano, in un’azienda che produce acciaio e titanio appeared first on Il Post.

Grave Incidente in un'azienda a Milano : tre operai morti e tre feriti. "Intossicati dalle esalazioni" : Un Grave incidente è avvenuto attorno alle 17 all'interno di una ditta che lavora materiali ferrosi a Milano: quattro operai, dipendenti dell'azienda, sono stati trovati privi di sensi...

Grave Incidente in un'azienda a Milano : morti tre operai - un altro gravissimo. "Intossicati da esalazioni" : Un Grave incidente è avvenuto attorno alle 17 all'interno di una ditta che lavora materiali ferrosi a Milano: quattro operai, dipendenti dell'azienda, sono stati trovati privi di sensi...

