Incidente mortale a viale Marconi Uomo investito e ucciso

Incidente mortale sulla s.s. 106 - terza vittima in due settimane : Vincenzo Gatto, di 46 anni, ha perso la vita nell'ennesimo Incidente avvenuto ieri sera sulla s.s.106 al chilometro 377 nel comune di Villapiana (CS), mentre si recava nella vicina Corigliano Calabro ...

Incidente mortale sulla strada statale di Villanova d'Albenga : Roma, 3 gen. (askanews) Anas comunica che a causa di un Incidente è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 717 'di Villanova d'Albenga', in provincia di Savona. Il traffico ...

Incidente mortale in A5 - ipotesi lastre di ghiaccio. Indaga la procura di Aosta - AostaOggi.IT : Twitter Nello scontro è morta Federica Banfi di Legnano; feriti gli amici dell'oratorio Aosta. Si stavano recando ad Aosta per festeggiare il Capodanno dopo il cenone a Brusson, nella casa alpina "La ...

Incidente mortale sulla A14 - muore una donna 5 i feriti : Teramo - Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara. Sembrerebbe che ad entrare in collisione siano state due auto che procedevano nella stessa direzione, l'auto dove si trovava la donna poi deceduta, avrebbe tamponato una Fiat Bravo, che aveva rallentato per un ingorgo trovatosi davanti. A guidare la Giulietta, il ...

Tennis - Venus Williams scagionata per l'Incidente mortale : Può tirare un sospiro di sollievo, Venus Williams : non ci saranno conseguenze penali o giudiziarie per lei in relazione all' incidente stradale del 9 giugno scorso a Palm Beach (in Florida) nel quale ...

Venus Williams torna a respirare : non fu lei a causare l'Incidente mortale : Venus Williams può tirare un grosso sospiro di sollievo. La tennista americana, infatti, lo scorso 9 giugno era stata accusata di aver causato un brutto incidente stradale nel quale perse la vita un ...

Tennis - Venus Williams scagionata : non ha provocato un Incidente mortale : Un incubo che finisce: Venus Williams è stata scagionata dall'accusa di aver causato l'incidente stradale che il 9 giugno scorso, a Palm Beach Gardens, in Florida, costò la vita a un uomo di 78 anni, ...

Venus Williams scagionata : l'Incidente mortale non fu colpa sua : ROMA Venus Williams scagionata: l'incidente mortale non fu colpa sua. A sei mesi dall'incidente di Palm Beach in cui fu coinvolta e in cui un uomo ha perso la vita, la polizia della Florida ha ...

Altero Matteoli - colpo di sonno alla guida? Le ipotesi dell'Incidente mortale : CAPALBIO Sarebbe stato un colpo di sonno a uccidere Altero Matteoli: non sarebbe stato un malore la causa che ha portato allo sbandamento della Bmw guidata dal senatore ed ex ministro, morto due ...

Venus Williams scagionata : non fu responsabile dell'Incidente mortale : scagionata. Venus Williams può tirare un sospiro di sollievo dopo sei mesi: la polizia di Palm Beach, in Florida ha deciso di archiviare le accuse contro di lei, nell'inchiesta sull'incidente stradale ...

Altero Matteoli - la dinamica dell'Incidente mortale : l'autopsia chiarirà se ha avuto un malore : Altero Matteoli conosceva il tratto della via Aurelia dove ieri ha perso la vita, dopo uno scontro frontale contro una Nissa Qashqai vicino Orbetello, in provincia di Grosseto. L'ex ministro era al ...

+++AGGIORNAMENTO+++ Incidente mortale a Gubbio : Rese note le generalità del giovane che ha perso la vita nel tragico Incidente stradale avvenuto intorno alle 16.00 di ieri, 16 dicembre, sulla variante di Gubbio (PG), nei pressi dell'uscita di S.

Incidente mortale a Pian di Rota : Livorno si sveglia in lacrime. Incidente mortale a Pian di Rota alle 6,30 del mattino circa di giovedì 14 dicembre. Sul posto si sono portate due ambulanze

Incidente mortale su viale Marche : il conducente arrestato per omicidio stradale chiede scusa alla famiglia - : Si è svolta in mattinata l'udienza di convalida per il guidatore indagato con l'accusa di omicidio stradale. Il terribile Incidente si è verificato, nella prima mattinata di lunedì, sulla ...