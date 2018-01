S&P positiva sull'Italia - ma avverte : "Deviazioni dall'euro hanno impatto sul rating" : "Gli italiani si sono uniti al ballo con il ritorno della ripresa". Lo afferma il capo economista per l'Europa di Standard & Poor's, Jean-Michel Six, presentando le prospettive macroeconomiche del Vecchio Continente a Parigi.Six ha poi ricordato che il "Pil italiano è ancora al di sotto di quello del 2007 ma in ogni caso ci sono segni di ripresa". A marzo ci saranno le elezioni ed "è chiaro che una deviazione rispetto al ...