Dakar 2018 | prima tappa auto | partenza sprint di Nasser Al-Attiyah! Sebastien Loeb chiude

Classifica Moto Dakar 2018 - prima tappa (6 gennaio) : Sam Sunderland è già in testa - Toby Price costretto ad inseguire : Sam Sunderland è già in testa alla Dakar 2018. Il britannico ha ripreso il discorso da dove lo aveva interrotto lo scorso anno, ovvero da leader della corsa. L’alfiere della KTM ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco con il miglior tempo, precedendo il francese Adrien van Bevereny (Yamaha), a 32″, ed il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 55″. La prima Honda è quella dello spagnolo Joan Barreda, quarto a 56″. ...

Dakar 2018 : parte la 40edizione - sarà una dura sfida in Sud America : Marc Coma, cinque volte vincitore in moto del Rally più difficile del mondo e ora direttore della corsa, cerca di limare l'eccitazione e placare gli entusiasmi "rivelando"… che sarà una Dakar molto ...

Dakar 2018 - Villas Boas : “Avvero un mio sogno. Ho lasciato la Cina per la politica. Mondiali senza Italia? Un delitto” : André Villas-Boas è carico alla partenza della Parigi-Dakar, il celebre rally raid che scatterà oggi a Lima (Perù). Lo Special Two ha rilasciato un’intervista alla Repubblica esordendo con uno dei suoi motti: “Non ho paura di sognare perché i miei desideri alla fine si avverano sempre“. Il più giovane allenatore capace di vincere una Coppa Europa di calcio, storico secondo di Josè Mourinho, spiega i motivi per cui ha lasciato ...

La Dakar compie 40 anni : parte oggi l'edizione 2018 : Quest'anno a guidare la Peugeot 3008 Dkr Maxi (2 ruote motrici) oltre a Peterhansel, ci saranno Sebastien Loeb , nove volte campione del mondo di rally, Carlos Sainz e Cyril Despres , plurivincitore ...

Dakar 2018 - l'attesa è quasi finita : si parte da Lima : Il conto alla rovescia è più simile allo stillicidio di una roulette russa che al countdown del lancio di un missile. Il carico emotivo è troppo forte. La ragione di tanta tensione è l'importanza di ...

Dakar 2018 : domani si comincia! Tutti contro le Peugeot tra le auto e che equilibrio tra le moto! : domani si parte. La 40^esima edizione della Dakar, rally raid più famoso al mondo, prenderà il via da Lima (Perù) per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20 gennaio. La distanza totale sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di ...

Dakar 2018 : Mini collaborerà con il team tedesco X-Raid : Per realizzare le due vetture per la Dakar 2018 Mini ha collaborato ancora una volta con il team tedesco X-Raid Il sei Gennaio 2018 vedrà l'inizio della quarantesima edizione della Dakar. Ogni anno il ...

Rally-Dakar 2018 - Plukys al volante di una Nissan Navara per provare a... sognare : Il suo obiettivo era rendere il mezzo capace di affrontare al meglio quella che molti considerano la gara di endurance più impegnativa al mondo. Il veicolo, un modello Double Cab colore Flame Red, è ...

Dakar 2018 - tutti i numeri e le curiosità. Tra veterani ed esordienti giovanissimi - 22 italiani e nomi illustri : Sabato 6 gennaio scatterà la 40esima edizione della Dakar, una competizione leggendaria e storica che per la decima volta si terrà in Sud America, pur mantenendo la classica denominazione. Sarà un’altra corsa che riserverà spettacolo e colpi di scena, un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due e quattro ruote. Come sempre saranno cinque le categorie in cui si gareggerà: auto, moto, quad, camion e side-by-side. Tante le ...

