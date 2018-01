Calciomercato Manchester United | Sergio Romero via a Gennaio?

Calciomercato Inter - una buona ed una cattiva notizia in arrivo da Manchester : i dettagli : Calciomercato Inter – Il Manchester United di Jose’ Mourinho vuole il centrocampista portoghese dell’Inter Joao Mario e nel contempo lascerebbe “libero” Henrikh Mikhitaryan (richiesto anche dall’Inter). Secondo il “Sun”, infatti, il 28enne centrocampista dello United sarebbe pronto a lasciare la squadra di Mourinho dopo aver perso il posto da titolare e l’Inter potrebbe essere Interessata al ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Yaya Tourè resta al Manchester City' : ROMA - Yaya Tourè resterà nel Manchester City fino al termine dell'attuale stagione. Lo assicura l'agente del centrocampista ivoriano, Dimitri Seluk . Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, il ...

Calciomercato Inter : il Manchester City mette Skriniar nel mirino : Calciomercato Inter: il Manchester City mette Skriniar nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Manchester City SU Skriniar- L’Inter, nelle ultime due partite, ha perso contro Udinese e Sassuolo. Con queste due sconfitte, i nerazzurri hanno perso terreno nei confronti del Napoli capolista. In queste settimane, la critica si sta ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio Video : L'ambiente #Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio : L'ambiente Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Juventus - affari con il Manchester United : offerta dei Red Devils con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, importante scontro per lo scudetto contro la Roma. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, il club bianconero potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima finestra con Alex Sandro sempre più vicino all’addio. Sul brasiliano è forte l’interesse del Chelsea di Antonino Conte ma negli ultimi giorni ...

Calciomercato Napoli - caccia al terzino : contatti per Darmian del Manchester United : Il Natale si avvicina e il Napoli vuole regalarsi un esterno di difesa. L'infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam - uno dei terzini mancini migliori d'Europa e fresco di rinnovo - ha complicato la ...

Calciomercato Juve - offerta 'monstre' del Manchester United Video : Momento molto positivo per la #Juventus, che ha battuto per tre a zero il Bologna nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri hanno sfoderato una prestazione molto convincente: ad andare a segno sono stati Miralem Pjanic migliore in campo con gol su punizione ed assist, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi, che ha firmato il suo primo gol ufficiale in maglia bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri può essere soddisfatto dei suoi uomini; ...

Calciomercato Juventus - dall'Inghilterra : 'Alex Sandro al Manchester United a gennaio' : ROMA - Le voci di Calciomercato continuano e si fanno sempre più insistenti. Il futuro di Alex Sandro potrebbe essere in Premier League: la stampa inglese continua ad accostare il terzino brasiliano ...

Calciomercato Inter - per gennaio si sogna il colpo dal Manchester United : Lasagna e De Paul incantano Inter-Udinese 1-3: De Paul e Barak espugnano San Siro, primo ko per i nerazzurri (Video Gol) Dove vedere Inter-Udinese: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 16/12 ...

Calciomercato Milan - super scambio con il Manchester City? Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Leonardo Bonucci, protagonista di una stagione davvero molto complicata con il club rossonero. L'ex giocatore della Juventus, che è stato comprato dalla dirigenza del Milan la scorsa estate per quarantadue milioni di euro, sta infatti facendo molta fatica ad ambientarsi a Milano, nonostante abbia ricevuto la ...

Calciomercato Juventus - offerta 'monstre' del Manchester United Video : Non si fermano le indiscrezioni sul possibile addio di Paulo Dybala, che negli ultimi giorni ha dichiarato: Non sono sicuro di rimanere alla #Juventus a vita. Sull'attaccante argentino è fortissimo l'interesse del Real Madrid, che vorrebbe puntare sulla Joja per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. Dybala è infatti è un vero e proprio pallino del presidente delle merengues Florentino Perez. Quest'ultimo è pronto ad offrirgli un ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta del Manchester United per gennaio : La #Juventus è alla ricerca di un centrocampista di alto livello per la prossima sessione di #Calciomercato invernale. L'obiettivo numero uno è Emre Can, talentuoso regista tedesco di origini turche che milita nelle fila del Liverpool. Su di lui, però, è molto forte anche l'interesse del Manchester City di Joseph Guardiola, tecnico molto stimato dallo stesso giocatore. Per la Juventus, dunque, è molto difficile tale acquisto. Beppe Marotta e ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho vuole Milinkovic-Savic : Secondo il Daily Star Mourinho vorrebbe portare il centrocampista serbo della Lazio a Old Trafford. Secondo quanto riferito dal Daily Star, José Mourinho, sta provando a premere per portare a Gennaio Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United, a causa dei recenti infortuni che hanno falcidiato il suo centrocampo. C’è un ostacolo da superare: il centrocampista vorrebbe rimanere sino al termine della stagione alla Lazio come ha ...