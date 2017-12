Dal trionfo della Pellegrini all' addio di Totti | un anno di sport italiano

Francia - decimo trionfo. Non vinceva Dal 2001 : La Francia ha vinto la sua decima Coppa Davis della storia battendo in finale per 3-2 il Belgio nella sfida disputata sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille, dove perse il trofeo nel ...

Trionfo degli U2 agli MTV EMA 2017 - video Dal concerto gratuito di Londra per il Global Iconic Award : Con un concerto gratuito per 7.000 persone nella storica Trafalgar Square di Londra, sabato 11 novembre Bono e soci hanno festeggiato la vittoria degli U2 agli MTV EMA 2017, premiati con il Global Icon Award dedicato alle leggende musicali del nostro tempo. Il concerto è stato organizzato da MTV alla vigilia della cerimonia di premiazione domenica 12 novembre: gli U2 agli MTV EMA 2017 hanno il compito di aprire le danze con la performance ...

Dalla Sicilia a Ostia - il trionfo del disincanto rende debole la politica : I risultati elettorali in Sicilia e nella circoscrizione di Ostia - a due passi da Roma - dimostrano che il Movimento 5 stelle è resiliente. Il termine è mutuato Dalla psicologia, ma ampiamente usato nelle altre scienze sociali. A partire dall'economia. Indica la capacità di reagire positivamente a eventi traumatici. Di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà incontrate, senza alienare la ...

Il trionfo dell’amore in La felicità di Fabrizio Moro - nuovo singolo da Pace Dal 27 ottobre : La felicità di Fabrizio Moro è il nuovo singolo estratto da Pace, suo più recente disco di inediti. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 27 ottobre e rappresenta l'anticamera delle prossime date del tour con le quali l'artista tornerà sul palco dopo il successo della prima parte della tournée. Nel nuovo brano che segna il ritorno di Moro in radio, si cerca di tracciare una linea molto sottile che unisce l'amore e la felicità, spesso a ...

Gp Australia - Moto3 : Mir vince il titolo. In Moto2 Morbidelli ad un passo Dal trionfo : PHILLIP ISLAND - Joan Mir, il ventenne maiorchino che si ispira a Valentino, vince il gp di Australia - interrotto da un temporale al 17° giro - e si laurea campione del mondo di Moto3 con 2 gare di anticipo. Mir corre per la Leopard, azienda di energy drink dell'italiano (con residenza a Lussemburgo) Flavio Becca. 'Ha vinto il migliore. E' il più forte, almeno per il ...

Atp Shanghai - trionfo Federer : battuto NaDal : Roger Federer trionfa nella finale dello 'Shanghai Rolex Masters' (cemento, montepremi di 5.924.890 dollari) battendo per la quarta volta consecutiva quest'anno il numero uno del mondo, Rafael Nadal , col punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 11 minuti di gioco. Si conferma dunque terreno ostico quello di Shanghai per il tennista maiorchino che in carriera non ha mai trionfato ...