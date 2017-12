I top 10 avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato il 2017

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Tra meno di 5 giorni ilandrà in archivio e tanti sono stati gliche lodal punto di vista dello sport, in particolare nel mondo del calcio e dei motori. E' stato un anno in cui si sono susseguiti eventi imprevedibili, chescaldato il cuore di milioni di, come ad esempio il sogno della Juventus di vincere la Champions League, oppure i tifosi della Ferrari che si sono illusi di vincere il mondiale dopo un inizio scoppiettante. O ancora i tifosi di Valentino Rossi delusi dal risultato finale del Dottore, che avrebbero potuto essere consolati dal possibile trionfo di Andrea Dovizioso sulla sua Ducati, tornata competitiva, ma alla fine a trionfare è stato di nuovo Marc Marquez che con la sua Honda è tornato ad osservare tutti dall'alto. Ma anche il flop dell'Italia è da ricordare, dato che nel prossimo anno ci saranno i mondiali per la ...