Lanazione.it - San Giovanni Civica: “Ecco perchè siamo usciti dalle liste civiche sangiovannesi”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Nel tardo pomeriggio di ieri il gruppo Sanha organizzato una conferenza stampa per spiegare le motivazioni che hanno portato al divorzio con lee alla costituzione di un nuovo movimento. Claudio Lalli, Stella Scarnicci e Daniele Marzi hanno spiegato che dal giorno successivo alle elezioni amministrative, si sono messi a disposizione del gruppo consiliare, di Lisa Vannelli e dei tanti che chiedevano con forza di proseguire in maniera decisa l’azione politico-amministrativa per San. "La nostra disponibilità era chiara: consolidare la leadership di Lisa Vannelli e favorire il coinvolgimento più ampio possibile dei tanti sostenitori ed attivisti civici - ha spiegato Lalli - Tuttavia, da parte di alcuni componenti della “vecchia guardia” delle, abbiamo purtroppo assistito al tentativo costante e crescente di delegittimazione del nostro candidato sindaco e del nuovo gruppo consiliare”.