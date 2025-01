Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vanno a caccia dell’intera posta per avvicinarsi alla salvezza, mentre i pugliesi intendono confermarsi in zona play-off.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani veleggiano al dodicesimo posto con 24 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sulla zona play-out. La squadra di Viali è in serie positiva da due turni nei quali hanno fatto bottino pieno battendo Mantova e Juve Stabia. Per la salvezza occore continuare su questa strada evitando troppi passi falsi.I pugliesi sono settimi con 27 punti e dunque in zona play-off, ma devono comunque guardarsi alle spalle dove le altre pretendenti all’obiettivo non stanno a guardare.