Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 10 Gennaio 2025

10sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, M. Ildel, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, è una serie Sky Original che narra la tumultuosa ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo in Italia. In un'epoca di profonda crisi sociale e politica, il racconto si dipana attraverso complotti, manipolazioni e decisioni cruciali, mostrando come Mussolini, partendo da una posizione di marginalità, riesca a trasformarsi in una figura di potere assoluto, influenzando irreversibilmente il destino del Paese. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Cattive acque, un biopic intenso diretto da Todd Haynes, vede Mark Ruffalo nei panni di Robert Bilott, un avvocato che, spinto dal senso di giustizia, decide di intraprendere una pericolosa battaglia contro una multinazionale chimica.